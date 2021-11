George R.R. Martin était contrarié par le fait que Game of Thrones s’éloignait de son modèle

HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, un livre de James Andrew Miller, nous rapporte les dires de proches de George RR Martin.

C’est Paul Haas, le représentant du célèbre auteur, qui confirme que George R.R. Martin regrette que la série ait dépassé ses romans : « George apprécie Dan et Dave (les créateurs), mais après la saison cinq, il a commencé à s’inquiéter de la voie qu’ils suivaient parce que George sait où va l’histoire », a déclaré Haas. « Il a commencé à dire ‘vous ne suivez pas mon modèle.‘ Les cinq premières saisons sont restées fidèles à la feuille de route de George. Puis elles sont sorties du plan de George. »

George R.R. Martin – Cr édits : Wikimedia

À présent, tout le monde sait que l’implication initiale de l’auteur dans l’adaptation de ses œuvres pour le cinéma a considérablement diminué au cours des dernières années. À cette époque les producteurs ont dû faire face au problème de retard de la sortie des derniers livres de la saga. S’il aurait fait quelques confidences aux producteurs de l’époque quant à la suite des événements ils ont néanmoins commencé à créer leurs propres intrigues. Au grand dam des nombreux fans des livres et de la série.

La vraie fin de Game of Thrones

Jusqu’à présent, Martin est resté largement philosophique sur le sujet, tout en soulignant que beaucoup de choses seront différentes lorsque Winds of Winter et A Dream of Spring sortiront. Notre curiosité reste intacte, et James andrew Miller a tenté pour nous d’essayer d’en savoir plus. Une fois de plus, nous resterons sur notre faim :

« George ne m’a pas dit qui obtiendrait le trône à la fin de son arc; il ne le dira à personne », a ajouté Hass. « Je crois que son éditeur de livres et son agent de livres le savent, mais je ne le sais pas. Et je représente George depuis 1992… Donc je n’ai aucune idée d’où ça va, mais l’essentiel est que la fin du livre soit une expérience plus satisfaisante que celle de l’émission. »

House of Dragon, le prequel de Game of Thrones

En octobre, la première bande-annonce du prochain prequel de Game Of Thrones House Of The Dragon a été publiée.

La série de 10 épisodes dont le tournage a été décrit comme complètement « fou » sera diffusée à une date non précisée en 2022 sur HBO Max. Elle se déroule 300 ans avant la chronologie de Game of Thrones et suit la maison Targaryen jusqu’à une guerre civile sanglante, qui menace de mettre fin au règne des Targaryen.

La série est basée sur le roman Fire & Blood de Martin, publié en 2018.

Source : Screenrant