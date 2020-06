Gladiator 2 : quand se passera la suite du blockbuster de Ridley Scott?

Gladiator a été un énorme succès commercial et critique, mais à l’époque de sa sortie, et probablement jusqu’à aujourd’hui, personne ne pensait que le film aurait une suite. Le personnage de Maximus meurt au terme de son dernier combat, et aucune piste narrative secondaire n’est laissée en suspens. Pourtant, Ridley Scoot a déjà un Gladiator 2 en tête.

Crédit : Dreamworks Pictures – Universal Pictures

Les producteurs de ce second opus ont récemment confirmé l’information au site HeyUGuys. « Nous travaillons avec Ridley, et c’est quelque chose que nous ne toucherions pas si nous ne sentions pas que nous avons un moyen de le faire qui est légitime, donc nous travaillons avec un scénariste incroyable, aussi, Peter Craig. », a déclaré la productrice Laurie MacDonald. Peter Craig est un auteur de romans policiers américain qui a notamment travaillé sur les scénarios des Hunger Games, et plus récemment sur Top Gun: Maverick, qui sortira en décembre 2020.

Les producteurs de Gladiator 2 ont également révélé que cette suite se déroulerait 25 à 30 ans après la mort de Maximus. Scott aurait cependant trouvé un moyen de faire revenir son héros dans ce second film. On ignore encore comment, mais le réalisateur assure qu’il restera mort. « Je sais comment le faire revenir. J’ai eu cette conversation avec le studio – mais il est mort », avait-il déclaré dans une interview en 2017.

Le fils de Maximus héros de Gladiator 2 ?

Russell Crowe a aujourd’hui 56 ans, mais cela ne semble pas effrayer Ridley Scott, lui-même âgé de 82 ans. Maximus ne serait néanmoins sans doute pas le personnage central de Gladiator 2. Le film suivrait plutôt Lucius, le fils du défunt gladiateur et de Lucilla. Le personnage n’était qu’un enfant dans Gladiator. Avec ce saut dans le temps de 25 ans, Lucius devrait donc être âgé d’une trentaine d’années dans la suite. L’actrice Connie Nielsen, qui incarne Lucilla dans le film original, pourrait elle aussi être au casting de cette suite. Elle a récemment déclaré qu’elle serait en effet très intéressée à rejoindre le projet. En attendant, on la retrouvera cet été à l’affiche de Wonder Woman 1984 dans le rôle de Gal Gadot.

Gladiator a rapporté plus de 400 millions de dollars de recettes en 2000. Le blockbuster a remporté l’Oscar du meilleur film et Russell Crowe celui du meilleur acteur.

Source : ComicBook