BYD dévoile des voitures hybrides capables de rouler 2 000 km sans faire le plein

Après avoir dévoilé le Shark, un pick-up hybride impressionnant, BYD remet le couvert, cette fois-ci avec une nouvelle motorisation pour véhicule hybride. Le constructeur automobile chinois affirme que cette nouvelle conception permettrait à ses voitures de parcourir plus de 2000 kilomètres sans besoin de faire le plein, ni de recharger la batterie.

De quoi effectuer en voiture un Paris / Belgrade et même plus encore, sans avoir à se soucier de la question du carburant. Plus impressionnant encore, les voitures utilisant ce nouveau groupe motopropulseur seraient très compétitives.

BYD prévoit de lancer deux modèles hybrides grande autonomie

BYD prévoit de lancer deux nouvelles berlines utilisant cette nouvelle architecture. Prix annoncé : inférieur à 100 000 yuans, soit un peu moins de 13 000 euros. Ces véhicules hybrides à grande autonomie figureraient ainsi parmi les voitures rechargeables les plus abordables du marché. La firme n’a pas partagé davantage de détails techniques ni de noms pour ces deux nouveaux modèles.

Attention cependant, ce sont les prix pour la Chine, il faudra s’attendre à une nette hausse en Europe si ces modèles venaient à être commercialisés chez nous. Par exemple, la BYD Seagull Honor Edition est vendue à moins de 9 000 euros en Chine. La semaine dernière, BYD annonçait la sortie prochaine du véhicule dans nos contrées, mais avec une étiquette considérablement revue à la hausse, à “moins de 20 000 euros“. Toujours ultra-compétitif bien sûr, mais pas autant que dans l’Empire du Milieu.

Selon le Business Times, BYD a vendu trois millions de voitures l’année dernière, dont près d’un million rien que cette année. La firme est ainsi devenu le plus grand constructeur automobile mondial, devant même Tesla qui semble bien à la peine ces derniers temps. Cette nouvelle motirisation devrait enfoncer le clou pour l’entreprise, dont les usines sont les bienvenue en France.

Si les chiffres annoncés pour ces modèles à venir peuvent être séduisants, attention, les voitures hybrides sont bien souvent susceptibles de partir à la casse plus vite que leurs homologues 100 % thermique ou 100 % électrique. C’est ce que montraient les conclusions d’EV Clinic, un réseau de garagistes qui qualifient les hybrides de “déchets non-durables“ qui rassemblent “le pire de deux mondes“, exemples à l’appui.