God of War Ragnarök : voici les configurations PC, pouvez-vous le faire tourner ?

La sortie de God of War Ragnarok sur PS4 et PS5 remonte à décembre 2022. Oui, le temps fil. L’excellent God of War Ragnarök a même eu le temps d’accueillir un DLC gratuit fin 2023 avant d’enfin faire son arrivée sur PC le 19 septembre prochain.

Les joueurs ne possédant pas de console Sony vont donc pouvoir découvrir un jeu PlayStation Studios de plus sur PC… à condition de disposer de l’équipement suffisant. Sans surprise, cette version God of War Ragnarok sera extrêmement gourmande.

PlayStation dévoile les configurations PC de God of War Ragnarök

PlayStation vient de dévoiler les configurations PC de God of War Ragnarök. Pour jouer en Ultra en 4K à 60 fps, vous devrez posséder une carte graphique NVIDIA RTX 4070 Ti ou une AMD RX 7900 XT, 16 Go de RAM et un processeur Intel i5-11600K ou AMD Ryzen 7 3700X.

Un équipement onéreux, même s’il ne s’agit pas des composants les plus récents ou les plus chers du marché. Bien sûr, vous pouvez aussi jouer au portage de Jetpack Interactive avec du matériel encore plus accessible. Voici les configurations PC de God of War Ragnarök communiquées par PlayStation en image.

Bonne nouvelle, God of War Ragnarök sera compatible avec les technologies Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 et Intel XeSS 1.3 assurant une résolution et une fréquence d’images élevées grâce à l’intelligence artificielle. Quelle que soit votre configuration, vous devrez avoir 190 Go d’espace sur votre SSD.

Les quelques captures d’écran partagées par PlayStation sur son blog témoignent de la qualité graphique du titre de Santa Monica Studio sur PC. Notez que le contenu additionnel Valhalla, un mode rogue-like sorti gratuitement sur PS4 et PS5, sera toujours disponible sans frais. Comme Ghost of Tsushima, la verison PC de God of War Ragnarök requerra un compte PSN sur Steam.