God of War Ragnarök : la version PC exige un compte PSN, Sony refait le coup aux joueurs

© Sony

Sony se retrouvait dans la tourmente il y a quelques semaines en dévoilant que Helldivers 2 exigerait bientôt un compte PlayStation Network pour jouer sur Steam. Face à l’ire de toute une communauté, le constructeur japonais avait finalement rétropédalé.

Ghost of Tsushima, sorti sur PC depuis, demande bien un compte PSN, raison pour laquelle il est indisponible dans tous les pays où le service n’existe pas. Malheureusement, la version PC de God of War Ragnarök dévoilée lors du State of Play du 30 mai requiert, elle aussi, un compte PlayStation Network.

Un compte PSN obligatoire pour jouer à God of War Ragnarök sur PC, les joueurs ne vont pas apprécier

C’était un secret de polichinelle depuis quelques semaines et Sony vient d’officialiser la chose : God of War Ragnarök arrive sur PC et dès le 19 septembre prochain. Un lancement sur Steam et l’Epic Games Store que les joueurs attendaient avec excitation, presque deux ans après sa sortie sur PS4 et PS5.

À lire > God of War : bonne nouvelle, la série TV d’Amazon Prime Video avance très bien

Malheureusement, la « hype » devrait vite retomber pour certains, puisqu’il faudra impérativement un compte PlayStation Network pour vivre l’épopée de Kratos et Atreus. « Nécessite un compte tiers : PlayStation Network (Liaison à un compte Steam prise en charge) », indique la page du jeu sur la plateforme de Valve.

Une décision qui devrait encore une fois faire polémique, surtout pour un jeu solo. La version PC de God of War Ragnarök, développé non pas par Nixxes, mais par Jetpack Interactive, ne sera donc pas disponible dans la centaine de pays où le PlayStation Network n’existe pas.

Évidemment, comme toutes les exclusivités consoles temporaires de Sony à débarquer sur PC, cette version permet de jouer avec une fréquence d’images déverrouillée. Le jeu de Santa Monica Studio est compatible avec les écrans ultra-larges et les technologies de rendu optimisé de NVIDIA, d’AMD et d’Intel. Bien sûr, le DLC gratuit Valhalla de God of War Ragnarök est inclus directement, ce qu’apprécieront les amateurs de rogue-lite.