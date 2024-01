God of War : bonne nouvelle, la série TV d’Amazon Prime Video avance très bien

© Sony

Le CES 2024 bat son plein à Las Vegas. Les plus grands acteurs de l’industrie de la tech y présentent leurs innovations au monde entier. Sony fait notamment partie des entreprises présentes aux États-Unis. On peut dire que le constructeur japonais fait sensation outre-Atlantique.

En effet, Sony a présenté une nouvelle voiture électrique conçue avec Honda… en la contrôlant avec la DualSense de la PS5. La firme a aussi fait une grande annonce concernant la série God of War d’Amazon Prime lors du CES.

La série God of War d’Amazon Prime Vidéo est en cours d’écriture

En décembre 2022, Amazon dévoilait officiellement qu’une adaptation TV de God of War était en préparation seulement quelques semaines après la sortie de GOW Ragnarök sur PS4 et PS5. À l’époque, ni l’entreprise américaine ni Sony ne dévoilait une quelconque date de sortie. Depuis, la série exclusive à Prime Video ne fait plus beaucoup parler d’elle.

Heureusement pour les fans de la licence de God of War, l’adaptation a été évoquée lors du CES 2024. Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios qui travaille sur l’adaptation avec PlayStation Productions et Santa Monica Studio, a donné des nouvelles rassurantes.

« Nous sommes ravis d’être en train d’écrire deux nouveaux projets basés sur les licences God of War pour Prime Video et Horizon Zero Dawn pour Netflix », s’enthousiasme-t-elle. Cette confirmation que l’écriture a commencé devrait suffire à ravir la communauté après plusieurs mois de silence radio.

Rappelons que Rafe Judkins (The Wheel of Time, Uncharted) sera le showrunner de la série, épaulés par Mark Fergus et Hawk Ostby (The Expanse). Cory Barlog, réalisateur de God of War (2018), est aussi producteur exécutif sur le projet.

D’ailleurs, le show TV adaptera l’histoire du jeu vidéo sorti sur PS4. On retrouvera donc Kratos aux côtés d’Atreus dans sa quête pour déposer les cendres de sa défunte épouse Faye au plus haut sommet de tous les royaumes. Pour le moment, le casting de la série n’a pas été dévoilé.

