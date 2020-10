Wonder Woman 1984 : Une sortie directement en streaming ?

Wonder Woman 1984 va-t-il finalement prendre le chemin de la location ? Patty Jenkins, qui dirige le long-métrage, s’est exprimée à ce propos sur Twitter.

Le cinéma connait de grosses difficultés avec l’actuelle pandémie de COVID-19. Une industrie qui tourne au ralenti alors que les spectateurs ne se bousculent pas dans les salles, évitant ainsi de s’exposer au virus. Pour les exploitants, un manque à gagner puisque les studios sont frileux à l’idée de diffuser des blockbusters dans des cinémas amputés de clients. Ainsi, Disney a pris le choix de repousser Black Widow et proposer Mulan directement sur Disney+. Sans oublier la Warner, décidant d’avancer Matrix 4 mais repousser Black Adam, Shazam! 2, Minecraft, The Batman et… Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 devrait sortir le 30 décembre 2020

Wonder Woman 1984, prochain film du DCEU, a connu un nouveau report, alors que des AVP ont déjà eu lieu. Il faut dire que face à la situation sanitaire, les distributeurs préfèrent éviter les risques financiers. Une alternative s’impose alors, pour les spectateurs préférant rester chez eux : mettre ces films à disposition, à la location, en VOD (streaming).

Un choix qu’a fait Disney pour Mulan, son blockbuster estival, provoquant la grogne des exploitants. Car avec une industrie au ralenti, tirer un trait sur un film majeur, capable d’attirer les foules et faire rentrer de l’argent, est tragique pour les cinémas en pleine pandémie.

Mais que les fans de Wonder Woman se rassurent : Patty Jenkins, à la barre du long-métrage, annonce qu’aucune sortie en VOD n’est prévue par la Warner.

Proposer le film en streaming n’est pas discuté. Nous sommes toujours à 100% avec l’expérience du cinéma pour Wonder Woman 1984 et soutenons toujours l’industrie cinématographique bien-aimée.

– Patty Jenkins

Cineworld ferme les portes de 663 de cinémas

En plus du report des films de la Warner, Mourir peut attendre, qui a eu droit à son trailer final, connaît également un retard. Retard catastrophique pour la chaîne de cinémas britannique, Cineworld, qui n’a eu d’autre choix que fermer 663 salles aux USA et en Angleterre, laissant 45000 employés sur le carreau, suite à cette décision de la MGM. Les dirigeants de Cineworld ont demandé l’aide de Boris Johnson, premier ministre britannique, parlant d’une situation peu viable pour les cinémas.

Car l’avenir des blockbusters est incertain pour les prochains mois, mettant en position difficile les cinémas et exploitants. Dans l’hexagone, la situation est beaucoup plus positive, tout de même.

