Godzilla Vs Kong : Une vidéo Youtube célèbre la réaction des fans face au teaser

C’est sans doute le blockbuster le plus attendu en ce début d’année. Godzilla vs Kong s’apprête enfin à se dévoiler dès le mois de mars prochain. Pour faire patienter les fans, un premier teaser a enfin été diffusé la semaine passée. Et les réactions ne se sont pas faites attendre : les fans jubilent devant cette bande-annonce dopée aux effets-spéciaux et aux combats. Ces derniers n’ont pas manqué de partager leurs réactions sur les réseaux sociaux. Et pour fêter ce premier succès, le réalisateur Adam Wingard vient tout juste de compiler les meilleurs retours dans une vidéo disponible sur YouTube.

Le choc des titans remporte déjà un franc succès – Crédit : Warner Bros

Attendu en salles et en streaming le 31 mars prochain, le choc des titans suscite un intérêt grandissant. Et si le film est à la hauteur de sa bande-annonce, un carton au box-office mondial semble déjà acquis pour les studios.

Un succès populaire prévisible ?

Tout semble avoir été soigné dans les moindres détails. Synopsis faisant la part belle au passif des titans, univers connectés et réalisation visuelle à couper le souffle : rien n’aura été laissé au hasard pour cette nouvelle mouture.

Sur les réseaux sociaux, Wingard laisse exploser sa joie. Les scores de vues atteints par la bande-annonce sont déjà vertigineux. Et cet intérêt manifeste à travers le monde semble de bon augure pour la sortie officielle. A travers une longue publication, Wingard tient à remercier personnellement les fans et les influenceurs.

« Voir la bande-annonce exploser sur Internet est l’une des plus belles expériences de ma vie. Merci d’avoir fait de ce lancement un succès. Réaliser un tel film m’a demandé des années de ma vie. J’ai travaillé avec WB sur cette vidéo de compilation de réactions. C’est un moyen pour moi de vous témoigner ma gratitude ! » confie, visiblement ému, le réalisateur.

Explosives, imprévisibles ou drolatiques : les réactions des fans sont parfois de véritables pépites. Mais toutes montrent à quel point les amoureux du genre semblent ravis du résultat. L’essai doit désormais se confirmer pour la sortie officielle. Cette vidéo permet également pour Wingard de recréer du lien en cette période de crise. Même si le battage médiatique autour de cette nouvelle production est déjà impressionnant, impossible de bouder son plaisir devant cette attention particulière du réalisateur lui-même. Rendez-vous est donc donné dans deux mois pour admirer le résultat final.

