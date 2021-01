Godzilla vs Kong dévoile enfin sa bande-annonce

Près de deux mois avant sa sortie officielle, Godzilla vs Kong lève enfin le voile sur sa bande-annonce. Le film révèle ainsi ce qui attend les fans dans les prochaines semaines.

C’est le 26 mars prochain que Godzilla vs Kong fera enfin sa sortie officielle. Conformément à la stratégie déployée par de nombreux studios, cette nouvelle mouture sera disponible simultanément dans les salles obscures et sur HBO Max. La confrontation entre les deux titans est très attendue par les fans du genre. Pour l’occasion, Legendary dévoile enfin la bande-annonce officielle du projet, distillant au passage quelques informations de taille. Godzilla apparaît comme le méchant de l’histoire face à Kong, positionné pour sa part en héros.

Godzilla vs Kong révèle son contenu – Crédit : Legendary

Entre un graphisme ultra soigné et une tension à son maximum, la confrontation promet d’être une belle surprise cinématographique. Devant la caméra d’Adam Wongard, on retrouvera entre autres Millie Bobby Brown et Alexander Skarsgård.

Le choc des titans

Dopé aux effets spéciaux, le blockbuster se dévoile un peu plus à travers une bande-annonce pour le moins énervée ! Même si le scénario n’est pas l’atout majeur du projet, on sait que les hommes font appel à Kong pour réduire à néant la menace Godzilla. Le trailer lève le voile sur des scènes d’affrontements épiques, notamment sur un porte-avion militaire.

Le court résumé proposé par les studios à de quoi donner l’eau à la bouche. « Deux adversaires mythiques s’affrontent dans un combat colossal, tandis que le destin de la planète est en jeu. Kong et ses protecteurs s’engagent dans un périple à haut risque pour retrouver leur foyer d’origine. Ils sont accompagnés par Jia, jeune orpheline avec qui Kong a noué des liens très forts. Mais contre toute attente, ils croisent sur leur route Godzilla qui, fou de rage, sème le chaos partout. Le duel homérique entre ces deux titans, provoqué par des forces invisibles, n’est qu’un aperçu du mystère qui plonge dans les entrailles de la Terre » peut-on lire sur les supports officiels de communication.

Grâce à l’accord noué entre Warner et Legendary, le film pourra donc faire sa sortie deux mois en avance sur le calendrier prévisionnel. En effet, Legendary a menacé d’une action en justice le studio, n’acceptant sa stratégie de diffusion appliquée à l’ensemble de son catalogue pour 2021. La production reprochait notamment à Warner de ne lancer aucune négociation de contrat quant aux profits et pertes liés à une sortie en streaming.

Reste à savoir si le succès sera ou non au rendez-vous. Pour l’heure, les fans du genre sont plutôt convaincus par ces premiers extraits. Et à l’aube d’un nouveau potentiel confinement, voilà un film que l’on pourra savourer chez soi dans les prochaines semaines !

Source : Screenrant