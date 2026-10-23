GOG regorge de jeux gratuits, des dizaines de titres vous attendent

On l’oublie souvent mais la plateforme GOG propose une large sélection de jeux PC qu’il est possible de récupérer gratuitement. Vous trouverez forcément votre bonheur en parcourant la liste qui inclut de nombreuses pépites rétro.

Vous cherchez à étoffer votre ludothèque sans vous ruiner ? Faites un tour sur GOG.com. La célèbre plateforme se distingue par ses jeux PC dénués de DRM (gestion des droits numériques). Vous pouvez ainsi en profiter plus librement, sans connexion Internet imposée ni recours à un logiciel tiers. Le service propose des succès modernes et des grands classiques, et certains sont tout bonnement gratuits.

En marge de ses cadeaux ponctuels, GOG met en effet à votre disposition une large sélection de free-to-play. Si certains sont seulement des prologues ou des versions limitées, on trouve aussi de nombreux jeux complets. À commencer par The Elder Scrolls II: Daggerfall, l’iconique RPG que Bethesda a rendu gratuit en 2009. Celui-ci vous plongera dans l’immensité de Tarminel, entre exploration de donjons, quêtes, combats et enquête sur la mort du roi de Daggerfall.

Jeux PC gratuits : GOG cache plusieurs pépites

La liste comporte également d’autres pépites intéressantes, à l’instar de Betrayer. Dans ce jeu d’action-aventure, vous serez plongé dans une colonie anglaise du XVIIe siècle en Virginie, peuplée de conquistadors espagnols hostiles et de guerriers amérindiens dont les corps ne sont plus que des braises ardentes.

Parmi les autres titres disponibles, Beneath a Steel Sky, jeu d’aventure point-and-click, vous invite à résoudre des énigmes pour percer les secrets d’une dystopie futuriste, avec l’aide de votre robot Joey. De son côté, Shadow Warrior Classic Complete ravira les amateurs de FPS rétro. Vous y incarnerez le ninja sarcastique Lo Wang, confronté à des hordes de démons belliqueux qu’il faudra vaincre à l’aide d’un arsenal mêlant armes traditionnelles japonaises et armes à feu.

D’autres jeux gratuits sont également proposées sur GOG. Cliquez ici pour parcourir la liste et trouver chaussure à votre pied.