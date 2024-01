GOG : 50 jeux gratuits sont à récupérer dont de grands classiques

Il n’y a pas que l’Epic Games Store qui offre régulièrement des jeux vidéo. La plateforme GOG n’est pas en reste et propose aussi constamment des offres alléchantes. Fin 2023, les joueurs avaient notamment pu mettre la main sur Lost Ruins ou encore sur South of the Circle, une aventure narrative prenante. Après ces offres éphémères, CD Projekt met à notre disposition une liste très étoffée de jeux gratuits pour bien débuter l’année. Et on ne va pas s’en plaindre !

Dans cette sélection élargie, on note notamment la présence d’une franchise cultissime. Alors que The Elder Scrolls 6, n’est pas près d’arriver, vous pouvez faire un saut dans le temps en vous (re)plongeant dans The Elder Scrolls Arena qui n’est autre que le premier volet de la saga. Après avoir rassemblé le bâton du Chaos et vaincu Jagar Tharn, vous pourrez ensuite vous plonger dans sa suite, The Elder Scrolls II: Daggerfall, également offert par GOG. Un volet où vous devrez enquêter sur la mort de roi de Daggerfall.

Quels sont les jeux gratuits sur GOG ?

La liste comporte également d’autres pépites comme le FPS Quake II RTX, le jeu de construction Urbek City Builder ou encore le jeu de stratégie War Wind. Voici la liste complète des jeux actuellement offerts sur GOG :

Akalabeth: World of Doom

Ascendant

Beneath a Steel Sky

Betrayer

Bio Menace

CAYNE

Daggerfall Unity – GOG Cut

Dagon: by H. P. Lovecraft

The Darkest Tales – Into the Nightmare

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure

Dink Smallwood HD

Doomdark’s Revenge

The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

Eschalon: Book I

Fall of Porcupine: Prologue

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Hellpoint: The Thespian Feast

Higurashi When They Cry Hou – Ch.1 Onikakushi

Janosik – Highlander Precision Platformer

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Loria

Lure of the Temptress

Martial Law

Nomads of Driftland

OpenTTD

Our Life: Beginnings & Always

Overload – Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Quake II RTX

Samorost 1

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Shores Unknown: Arrival

Sin Slayers: The First Sin

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Symphonia

The Life and Suffering of Sir Brante – Chapter 1 & 2

The Lords of Midnight

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Urbek City Builder Prologue

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

War Wind

Worlds of Ultima : The Savage Empire

Pour obtenir un jeu gratuit :