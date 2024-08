GOG : un excellent jeu gratuit à la durée de vie astronomique à récupérer

© GOG

Steam et l’Epic Games Store ne sont pas les seules plateformes à proposer des jeux gratuits aux joueurs PC. GOG, boutique en ligne du développeur de The Witcher et Cyberpunk, CD Projekt, sait aussi se montrer très généreux.

Les amateurs de jeu de gestion ne doivent surtout pas manquer le nouveau cadeau de GOG. La plateforme propose gratuitement le jeu Tropico 4 pendant seulement quelques jours. De quoi vous occuper de longues heures.

Tropico 4 offert par GOG pendant une durée limitée

GOG offre le jeu Tropico 4 du lundi 26 août au jeudi 29 août à 15h. Ce quatrième opus de la licence de gestion culte, cette fois développé par, Haemimont Games se montre tout aussi riche et addictif que son prédécesseur.

Vous incarnez toujours El Presidente, le chef d’État cherchant à étendre l’influence de sa nation. Pour cela, il faudra faire parler vos talents de politiciens. Cela passe par choisir des citoyens « pour des postes ministériels dans le gouvernement pour vous aider à faire passer vos mesures les plus controversées ». Pour être un bon chef d’État, vous devrez également subvenir aux besoins de la population.

Tropico 4 propose une campagne dense avec 20 missions réparties sur 10 nouvelles cartes. Comptez aussi sur les 20 nouveaux bâtiments comme la Bourse, le centre commercial ou encore le parc aquatique pour rafraîchir l’expérience si vous connaissez déjà les précédents opus.

Tropico 4 peut facilement vous occuper pendant plusieurs dizaines d’heures si vous vous vous prenez au jeu. Ne ratez pas l’offre de GOG si vous souhaitez faire une bonne affaire. Rappelons que Tropico 7 est en cours de développement depuis la fin d’année 2021 chez Nine Worlds Studios.