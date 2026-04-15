Steam : 8 jeux gratuits vous attendent, servez-vous !

Steam propose constamment de nouveaux jeux gratuits. En avril, la plateforme de Valve a ajouté huit titres que vous pourrez télécharger sans frais. Une sélection variée à ne pas négliger.

Vous souhaitez élargir vos horizons vidéoludiques sans dépenser le moindre centime ? Après Them’s Tale, Beat Survival et Off Course, Steam a ajouté une flopée de nouveaux jeux gratuits qui ne demandent qu’à être découverts. Plateforme, billard, réflexion, hack’n’slash, stratégie… Les huit titres disponibles gratuitement couvrent plusieurs genres si bien que tout le monde devrait trouver son bonheur.

Les nouveaux jeux offerts sur Steam

Voici la liste des cadeaux qui vous attendent sur la plateforme de Valve :

8 Ball Pro Online : un jeu de billard 3D proposant plusieurs modes de jeu (contre l’ordinateur, en local avec un ami, PvP en ligne)

2025: Mosaic Retrospective : un titre hybride picross/démineur articulé autour d’un seul puzzle gigantesque, inspiré des événements mondiaux de l’année 2025.

Al’ulA : un jeu de réflexion à la première personne dans une dimension fractale non-euclidienne inspirée du Maroc médiéval, où l’on utilise un artefact extraterrestre pour résoudre des énigmes.

Duality Shift : ce plateformer FPS frénétique mêle speedrun, parkour et manipulation de la réalité. Alternez entre deux dimensions pour révéler des chemins cachés et des plateformes fantômes.

Mall Ryders : foncez, driftez et détruisez les obstacles dans un centre commercial transformé en terrain de jeu d’arcade survolté.

Silly Linguine Cat Simulator Deluxe : Dans ce clicker addictif, caressez le chat Linguine pour remplir des objectifs, gagner des caisses et débloquer des skins.

Online Souper : massacrez des légumes qui ont accidentellement invoqué votre double démoniaque dans ce roguelite hack-and-slash diaboliquement savoureux.

Bloody Order of Kings : un MMORPG de stratégie en temps réel où vous commandez des armées massives dans des batailles 3D dynamiques

Outre ces ajouts récents, Steam regorge d’autres free-to-play qui pourraient se faire une place dans votre ludothèque. N’hésitez pas à prendre le temps de fouiller le catalogue.