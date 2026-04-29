Steam : ces 4 jeux gratuits n’attendent plus que vous

Steam est truffé de jeux gratuits qui gagnent à être connus. Une nouvelle sélection vous tend les bras, entre action, aventure, plateforme, horreur et RPG. C’est l’occasion de compléter votre ludothèque à moindre coût.

Nous faisons régulièrement le point sur les jeux gratuits qui surgissent sur Steam. La plateforme permet de mettre la main sur de nouveaux titres sans ponctionner son compte bancaire. Pour profiter de l’embellie, encore faut-il savoir où piocher dans le catalogue. En ce moment, quatre jeux gratuits sont notamment disponibles.

Shadows of the Ruins est un roguelike 2D mêlant exploration, combats et gestion de ressources dans un univers de dark fantasy. Vous incarnez un aventurier qui plonge dans les ruines d’un ancien empire pour récupérer un trésor qui pourrait sauver son village de la misère. Au programme, des donjons générés de façon procédurale, remplis de pièges, de monstres et de puzzles, avec une pression constante.

Steam : quatre jeux gratuits à récupérer sans contrepartie

Autre titre gratuit, Solar – To the sun est un jeu de plateforme 2D axé sur la précision et les réflexes. Vous serez confronté à des pièges redoutables où chaque erreur peut vous renvoyer brutalement en arrière. Le gameplay repose sur la maîtrise des sauts muraux et sur un système qui permet de remonter le temps à un point aléatoire de vos 10 dernières secondes de jeu.

Vous pouvez aussi vous frotter à DEPLETED, un jeu d’horreur multijoueur asymétrique en accès anticipé. Les victimes doivent coopérer pour échapper à un “ritualiste” qui cherche à les sacrifier. Entre infiltration, stratégie et tension permanente, chaque partie repose sur la coordination et la discrétion pour espérer survivre.

Enfin, Ice’s Big Adventure est un RPG fantasy “cozy” qui vous met dans la peau d’Ice, une jeune sorcière amnésique aux pouvoirs de glace. Plutôt que de sauver le monde, elle cherche surtout à reconstruire sa vie, passer du temps avec ses amis et éviter de provoquer une nouvelle catastrophe. Explorez des villes étranges, combattez des monstres, rencontrez des personnages originaux et percez des secrets.