Google ajoute l’audio spatial aux téléphones Pixel 7 et Pixel 6

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du Google Pixel 6 et du Pixel 7 que nous avons eu l’occasion de tester. Le géant de Mountain View est en train de déployer la mise à jour de janvier sur ses flagships. Parmi les différents correctifs et améliorations de cette mise à jour, Google a aussi ajouté la prise en charge de l’audio spatial pour les Pixel 7 et 7 Pro ainsi que les Pixel 6 et 6 Pro qui tournent sous Android 13.

Le Google Pixel 7 © Thai Nguyen / Unsplash

Comme Google l’a annoncé dans ses notes de mise à jour, l’audio spatial des Pixel 7 et Pixel 6 « va fournir un son surround pour tout casque connecté ». Il est effectivement nécessaire d’utiliser un casque ou des écouteurs pour profiter de l’audio spatial.

À lire aussi > Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 9 : la feuille de route de Google fuite en ligne

L’audio spatial des Google Pixel 6 et Pixel 7 arrive aussi bientôt sur les Pixel Buds Pro

L’audio spatial est devenu populaire sur les smartphones ces dernières années, notamment avec l’arrivée de la fonctionnalité sur les AirPods Pro. Google a d’ailleurs déclaré que les utilisateurs profiteront de l’audio spatial sur « les smartphones Pixel avec des films de Netflix, YouTube, Google TV et HBO Max qui ont des pistes audio 5.1 ou supérieures ».

Google avait initialement introduit le code de l’audio spatial dans une bêta d’Android 13 déployée en septembre 2022. Il avait néanmoins désactivé la fonctionnalité avant la sortie de la version stable. Elle n’était probablement pas encore prête. En tout cas, l’audio spatial est maintenant officiellement disponible sur les Pixel 6 et 6 Pro ainsi que les Pixel 7 et 7 Pro. Les modèles antérieurs ne sont pas concernés. Les futurs Pixel comme le Pixel 7a qui s’est dévoilé dans une première vidéo profiteront évidemment aussi de cette fonctionnalité à leur sortie.

Enfin, Google a aussi promis une prochaine mise à jour pour les Pixel Buds Pro qui ajoutera l’audio spatial avec suivi de la tête. L’audio spatial sur les Pixel Buds Pro fonctionnera uniquement s’ils sont connectés à un Pixel 6 ou Pixel 7.

Source : Engadget