AirPods Pro : le nouveau firmware apporte la spatialisation audio et le basculement automatique

Apple vient de déployer le firmware 3A283 sur les AirPods Pro et les AirPods de 2e génération. Il apporte de nombreuses nouveautés y compris la spatialisation du son et le basculement automatique entre deux appareils.

AirPods posés à côté d’un iPhone – Crédit : Ben Kolde / Unsplash

Depuis la WWDC 2020 du mois de juin, les utilisateurs des écouteurs sans fil d’Apple attendent avec impatience les nouveautés annoncées. Le firmware des AirPods Pro et des AirPods de 2e génération vient d’être mis à jour vers la version 3A283. Deux nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour les utilisateurs des bêtas de tvOS 14 et d’iOS 14 qui apportera notamment 9 nouveautés à l’iPhone 12. Les écouteurs proposent désormais une meilleure qualité audio grâce à la spatialisation du son. Ils sont maintenant aussi capables de basculer automatiquement entre plusieurs appareils.

La spatialisation audio et le basculement automatique sont enfin disponibles

La spatialisation audio permet de « fixer » le son dans l’espace. Concrètement, si vous bougez la tête dans plusieurs sens, le son proviendra toujours de la même position, ce qui permet une meilleure immersion. Bien entendu, cette fonctionnalité n’est pas disponible avec tous les types de contenus audio. Elle est uniquement compatible avec le format 5.1, le format 7.1 et Dolby Atmos. D’ailleurs, ce dernier sera compatible avec les Xbox Series X et S, une première pour les consoles de jeux vidéo. Pour profiter de la spatialisation audio sur vos AirPods, vous devez l’activer dans le menu de la jauge de volume du centre de contrôle.

De plus, le basculement automatique vous permet de passer très rapidement d’un appareil à l’autre. Par exemple, si vous écoutez de la musique depuis votre iPhone avant de devoir répondre à un appel vidéo sur votre MacBook, les AirPods se déconnecteront tout seuls du smartphone pour ensuite se connecter à la tablette.

Vous n’avez pas besoin d’installer manuellement la mise à jour pour profiter des deux nouvelles fonctionnalités. Elle est automatiquement déployée. Pour vérifier si vos AirPods l’ont déjà reçue, connectez-les à votre iPhone et rendez-vous dans les « Réglages », puis « Général » et « Informations ». Sélectionnez ensuite le nom de vos AirPods et vous apercevrez la version du programme interne ainsi que le numéro de modèle et le numéro de série des écouteurs.

Source : Macworld