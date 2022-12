Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 9 : la feuille de route de Google fuite en ligne

La feuille de route de Google vient d’être dévoilée en ligne par la presse spécialisée. On y retrouve les fenêtres de lancement de multiples produits, incluant les Pixel 8, le Pixel 7a, le Pixel Fold et même une possible date de sortie pour les futurs Pixel 9. On vous explique.

Pixel 7 © Tom’s Guide

Une feuille de route divulguée a révélé ce que Google a prévu pour les prochaines années, détaillant le plan actuel du fabricant de 2023 à 2025. Cela inclut les plans de lancement de la prochaine génération des Pixel 8, du Pixel Fold et du Pixel 7a.

De nombreuses sorties de produits pour 2023, 2024 et 2025 chez Google

La feuille de route suggère que Google lancera le Pixel Fold et le Pixel 7a vers avril ou mai 2023, lorsque nous nous attendons à ce que Google I/O ait lieu. Le Pixel 7a devrait être au même prix que le Pixel 6a actuel et est censé profiter d’un affichage à 90 Hz et d’une charge sans fil.

Plus tard en 2023, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro devraient être lancés et ne présenteront aucun changement significatif par rapport aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro actuels, selon le rapport. Sauf que le Pixel 8 est censé être plus petit que le Pixel 7, avec un facteur de forme plus compact. Les deux téléphones sont également censés disposer d’un processeur Google Tensor mis à jour appelé Tensor G3.

En ce qui concerne 2024 et au-delà, une information intrigante se concentre sur l’avenir de la série A de téléphones. Google pourrait ainsi dévoiler un Pixel 8a, en fonction du succès du Pixel 7a. La firme pourrait lancer un appareil tous les deux ans plutôt que de procéder à une actualisation sur 12 mois. Son prix devrait être plus élevé.

Le rapport évoque aussi le lancement d’un Pixel 9, un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL ou Plus, tous lancés vers septembre ou octobre 2024. Le Pixel Fold, quant à lui, n’arriverait qu’en 2025, selon le rapport.

Source : Android Authority