Google Chrome booste sa performance pour les recherches Internet

Yana Yushkina, chef de produit Chrome, vient d’expliquer dans un billet du Chromium Blog, le blog officiel du navigateur de Google, que l’omnibox de Chrome pré-affiche les résultats de recherche beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Ceux-ci ont désormais « 4 fois plus de chances » d’apparaître en moins de 0,5 seconde.

Chrome : 4 fois plus de chances d’avoir des suggestions de résultats en moins d’une demi-seconde

7 milliards de requêtes Google par jour en 2020… soit 81 000 par seconde. La recherche sur le web est le tout premier service offert par Google depuis 1999, et ça ne semble pas prêt de s’arrêter. C’est pourquoi les ingénieurs du groupe ne cessent d’optimiser leurs produits pour réduire les temps de chargement. Pour chaque milliseconde de gagnée lors d’une mise à jour, ce sont des milliers d’heures d’économisées pour les utilisateurs et des ressources économisées en électricité pour la planète.

Google Chrome, le navigateur de Google, permet d’effectuer des recherches sur le moteur de recherche directement dans la barre de navigation : c’est pour cela que ses concepteurs la surnomment « l’omnibox », ou « boîte universelle ». Une nouvelle mise à jour du navigateur rend maintenant la recherche encore plus rapide, puisqu’elle affiche beaucoup plus vite les « résultats suggérés », qui apparaissent dans une petite liste déroulante une fois saisis les premières lettres de la requête par l’utilisateur.

Google Chrome a déjà déployé une mise à jour en mars avec 22 % de gains de mémoire vive

C’est dans un nouveau billet de la série « The Fast and the Curious » du Chromium Blog que cette accélération vient d’être révélée. La recherche d’informations sera grâce à cette amélioration « plus rapide et plus facile », puisqu’elle évite aux utilisateurs de saisir tous les mots-clés ni d’attendre trop longtemps les suggestions avant d’envoyer leur requête à Google via l’omnibox.

Deux conditions sont requises pour être certain que les performances de l’omnibox soient au top : que « le moteur de recherche utilisé dans la barre d’adresses » soit Google par défaut, et que la fonction Saisir semi-automatiquement les recherches et les URL soit activée dans les paramètres « Google et vous » du navigateur. En mars dernier, Google Chrome avait déjà déployé une grosse amélioration pour booster sa performance sur les smartphones Android et les PC sous Windows, afin d’optimiser l’utilisation de la mémoire vive (jusqu’à 22 % d’économie) et les performances (jusqu’à 9 % de gains de réactivité).

Source : Chromium Blog