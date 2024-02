Google Flights : la plateforme qui vous permet de voyager moins cher

Vous souhaitez réserver un vol au meilleur prix ? Devant la multitude d’offres disponibles, il est naturellement tentant d’opter pour le billet le moins cher. Mais est-ce réellement une bonne affaire ? Sans plus d’informations, vous ne savez jamais s’il est préférable de réserver quelques mois à l’avance, ou s’il faut au contraire attendre la dernière minute pour profiter des meilleurs prix.

Vous avez certainement entendu dire que réserver un certain jour de la semaine, à une heure spécifique, ou même en utilisant un VPN, était ce qu’il y avait de mieux à faire pour acheter votre billet au prix le plus bas. Mais en avez-vous réellement la certitude ?

Plutôt que de rester dans le flou, nous vous proposons de découvrir un outil qui va vous faciliter la vie et vous faire gagner un temps précieux ! En effet, le service Google Flights va vous permettre de déterminer si les prix sont plus bas ou plus élevés que la normale, mais aussi de savoir quel est le moment le plus opportun pour acheter votre billet. Nous vous proposons sur cette page de découvrir comment le service du géant américain vous permet de profiter des meilleurs prix sur vos vols.

✈️ Qu’est-ce que Google Flights ?

Lancé en 2013 par Google, Flights est un moteur de recherche de vols qui permet à ses utilisateurs de comparer en temps réel les prix des billets d’avion proposés par de nombreuses compagnies aériennes et agences de voyage. À l’instar de Kayak, Opodo ou encore eDreams, Google Flights aide les voyageurs à identifier le meilleur deal pour voyager d’un aéroport à un autre. Grâce à ses fonctionnalités avancées, la plateforme permet même d’identifier les périodes les plus intéressantes pour voyager, et donne également des prévisions concernant l’évolution des tarifs.

Ce service de recherche est aussi intuitif que Google Maps, étant donné qu’il vous permet d’obtenir très rapidement les informations que vous cherchez pour vous rendre d’un point A à un point B. Il vous suffit pour ce faire d’entrer votre lieu de départ et de destination, et Google Flights se charge du reste en vous indiquant les vols les moins chers sur la période donnée.

Le service du géant américain aide ses utilisateurs à payer moins cher leurs billets au moyen de plusieurs outils.

1. Analyse et estimation des variations de prix

Google Flights est en capacité d’estimer avec plus ou moins de précision si les prix d’un itinéraire donné sont susceptibles d’augmenter ou de diminuer. Pour ce faire, le moteur de recherche analyse des milliards de prix de billets d’avion en s’appuyant sur des années de données historiques. Cela lui permet de déterminer les tendances et les variations de prix.

2. Alertes de prix

La plateforme dispose d’un système d’alerte de prix, qu’il est possible d’activer pour rester informé en temps réel lorsque les prix des vols qui vous intéressent diminuent ou augmentent. Google Flights vous envoie alors automatiquement une notification, lorsque que cela se produit. De cette manière, vous n’avez nullement besoin de vérifier régulièrement le prix des vols de votre côté, et vous pouvez réserver plus rapidement lorsque le moment est idéal.

3. Recommandations pour faire encore plus d’économies

Google Flights propose des conseils de voyage personnalisés, en suggérant des jours ou des aéroports alternatifs qui pourraient vous faire économiser de l’argent. Par exemple, partir un jour plus tôt ou revenir un jour plus tard pourrait réduire considérablement le coût du voyage.

Une fois que vous êtes sur le site, vous devez définir votre lieu et date de départ et d’arrivée, mais aussi le nombre de voyageurs, le nombre de billets (aller-retour ou aller simple), ainsi que votre classe (économique, affaire ou première). Pensez bien à cocher la case Afficher les billets séparés, qui se trouve tout en bas dans la section Tous les Filtres. De cette manière, vous pourrez peut-être faire des économies supplémentaires en achetant votre billet aller et votre billet retour auprès de diverses compagnies aériennes.

À noter que vous pouvez vous connecter à votre compte Google afin de gagner du temps lors de vos recherches. Dans ce cas, Google sélectionnera automatiquement votre lieu de départ en fonction de votre localisation. Vous n’aurez ainsi pas besoin de renseigner cette information à chaque nouvelle recherche.

Le prix le moins cher est mis en évidence

Au moment de choisir une date, Google Flights vous permet déjà d’obtenir une prévisualisation du prix de vos billets en fonction de la période. En effet, on peut constater que les prix les moins chers sont affichés en vert sur le calendrier. Une fois que vous avez sélectionné votre créneau, cliquez sur OK, puis sur le bouton Rechercher.

Flights va alors effectuer une recherche afin de vous proposer les vols correspondants aux meilleurs prix. En effet, le site affiche en premier les vols aux prix les plus avantageux. Dans notre exemple, le billet le moins cher pour un aller-retour à destination de Barcelone reviendrait à 62 €. Le prix est affiché en vert, ce qui indique que c’est le prix le plus bas. Les prix affichés en noir correspondent aux prix dans la moyenne. Les tarifs les plus élevés sont quant à eux affichés en rouge. La plateforme vous laisse la possibilité d’affiner votre recherche au moyen de différents filtres : nombre d’escales et durée, correspondances, bagages, prix maximum, ou encore compagnies aériennes.

Obtenir des prévisions sur la meilleure période

Par ailleurs, comme expliqué plus haut, Google recroise les informations contenues dans sa base de données, grâce à l’intelligence artificielle, afin de vous donner des estimations sur la période la plus propice pour réserver votre billet d’avion. Selon les prédictions de Bard, pour espérer acheter notre billet au prix le plus bas, il serait préférable dans notre cas de s’y prendre 2 à 5 mois avant la date de départ. Google Flights nous donne également une indication, en utilisant un code couleur simple, afin de savoir dans quelle fourchette de prix on se situe. Comme nous pouvons le voir dans l’exemple, 62 € correspond à un prix moyen. Grâce à cette fonctionnalité très pratique, vous êtes ainsi à même de savoir si c’est le bon moment pour acheter votre billet.

Afin de vérifier les prédictions de l’outil, nous avons repoussé les dates de notre voyage pour un départ au 14 mai, soit trois mois après, afin d’être dans la fourchette indiquée par Google. Nous avons effectivement pu trouver un aller-retour plus avantageux, au prix de 43 €, soit une économie de près de 20 €.

Consulter le graphique des prix pour visualiser les périodes les plus intéressantes

Vous pouvez obtenir encore plus de précisions en cliquant sur l’option Graphique des prix à droite. Une représentation visuelle des fluctuations des prix est alors générée. Comme on peut le voir dans notre exemple, la période que nous avons sélectionné (5 – 19 février) est loin d’être la pire, puisque deux semaines après (17 février – 2 mars), la moyenne des prix est de 194 €. En revanche, selon le graphique, la période la plus avantageuse reste celle du 23 mars au 6 avril, où les prix des vols sont au plus bas : à partir de 38 €.

Une autre astuce consiste à sélectionner l’option Calendrier ou Dates pour obtenir un aperçu de tous les prix les plus bas en fonction du jour. Cette alternative vous permettra de faire encore plus d’économies sur vos billets d’avion. Cela implique toutefois que vous soyez flexible sur vos dates de départ et d’arrivée.

Enfin, si vous n’avez pas de destination précise en tête et que vos dates de voyage sont flexibles, vous pouvez également utiliser l’outil Explorer depuis la page d’accueil avant de renseigner la moindre information de vol. Google va alors rechercher les meilleures affaires vers diverses destinations.

Activer le suivi des prix

Vous pouvez également garder un œil sur l’évolution des prix des billets qui vous intéressent, en activant la fonctionnalité Suivre les prix. Dans ce cas, vous recevrez des alertes lorsque les prix changent. Vous pouvez activer au choix un ou deux curseurs, selon votre flexibilité. En effet, si vous souhaitez seulement être informé sur les dates que vous avez sélectionnées, activez la première option (dans notre exemple : 14 – 25 mai). Si vous sélectionnez la deuxième option, Toutes les dates, vous recevrez dans ce cas un mail à chaque fois que les prix de l’itinéraire recherché seront bas.

🌴 Conclusion

Avec Google Flights, acheter des billets d’avion à prix réduit n’a jamais été aussi simple. La plateforme met à disposition une multitude d’outils pour rendre la recherche de bonnes affaires accessible à tous. En plus de vous faire économiser de l’argent sur vos vols, la plateforme de Google vous fait gagner beaucoup de temps en vous permettant de consulter les graphiques d’évolution des prix, ou encore de planifier des alertes. Vous n’avez plus qu’à essayer le service afin de constater par vous même !

❓ FAQ sur Google Flights

Google Flights utilise des algorithmes avancés pour analyser des historiques de prix de vols. En examinant les tendances des années précédentes, et en se basant sur les fluctuations de la demande, le service est capable de fournir des prévisions sur l’augmentation ou la baisse des prix des billets d’avion.

Les prix affichés sur Google Flights sont-ils toujours à jour ?

Google Flights s’efforce de vous proposer les prix les plus actuels. Il récupère pour ce faire les données des compagnies aériennes et des agences de voyage. Cependant, gardez en mémoire que les prix des billets d’avion fluctuent rapidement et que des erreurs de prix sont toujours possibles. Il est donc recommandé de vérifier que le prix affiché sur le comparateur est toujours d’actualité au moment de la réservation.

Aux États-Unis, Google Flights garantit le prix le plus bas à ses utilisateurs. En effet, s’ils ont acheté un billet via la plateforme, puis que ce dernier baisse, Google s’engage à leur rembourser la différence. Une fonctionnalité que l’on attend avec impatience chez nous !

Est-il possible de réserver des vols ou de se faire rembourser sur Google Flights ?

Google Flights n’est pas une agence de voyage, mais un comparateur de vols. Ce service ne fait que vous suggérer les meilleurs deals, et vous redirige vers les sites des compagnies aériennes ou des agences de voyages, où vous pouvez effectuer votre réservation. En ce sens, Google Flights facilite la recherche mais ne gère pas les transactions. Ainsi et étant donné qu’il ne vend pas directement de billets d’avion, vous devez contacter la compagnie aérienne auprès de laquelle vous avez acheté votre billet, pour demander un remboursement.

Vous pouvez recevoir des alertes en activant la fonctionnalité Suivre les prix. Pour ce faire, vous devez d’abord chercher un vol spécifique sur Google Flights, puis activer les notifications pour ce vol. Google vous enverra alors des alertes par email si le prix baisse ou augmente.

Google Flights prend-il en compte les vols low-cost ?

Afin de vous proposer les prix les plus bas, Google Flights inclut bien évidemment des options de vols low-cost dans ses recherches. Cela vous permet d’avoir accès à une plus large gamme de prix et d’options de voyage. Toutefois, il faut savoir que le comparateur est à même d’analyser uniquement les prix des grosses agences et compagnies. Ce qui signifie qu’à ce jour, Google Flights n’est pas en mesure d’analyser les prix pratiqués par les petites agences de voyage, qui proposent la plupart du temps les prix les plus intéressants.

Existe-t-il une application mobile Google Flights ?

Actuellement, il n’existe aucune application mobile pour le service Google Flights. Il est donc inutile de la chercher dans le Play Store ou l’App Store. En effet, la plateforme est disponible uniquement en ligne via le site web. Toutefois, sachez que la version mobile du site est parfaitement optimisée et vous donne accès aux mêmes fonctionnalités que sur un ordinateur.