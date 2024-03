Google Chrome : voici les 15 meilleures extensions à installer pour votre navigateur

Chaque navigateur donne la possibilité à son utilisateur d’installer des extensions afin d’améliorer le confort de navigation. Le choix est assez conséquent, chaque “agrandissement” du navigateur dépend de vos besoins personnels ou professionnels. Il est possible d’améliorer votre productivité ou la sécurité de vos passages sur le net.

De même, certaines extensions vous apportent des fonctionnalités supplémentaires utiles à vos achats sur internet. Par exemple, Keepa est un bon outil pour dénicher les meilleurs prix sur les articles qui vous intéressent. Si vous en avez marre de la pub omniprésente, il est aussi possible d’installer des bloqueurs. Voici notre top 15 des meilleures extensions chrome.

1. uBlock Origin, le meilleur bloqueur de publicité

Ultra facile à installer, uBlock Origin est un logiciel bloqueur de publicité et open source. Il fonctionne extrêmement bien et est un excellent outil pour filtrer tout ce qui est bannières, pop-up et vidéos publicitaires. Il est d’ailleurs indétectable par YouTube (pour l’instant) et vous permet donc d’y accéder sans annonce publicitaire. L’extension bloque également les traqueurs qui collectent des informations sur vos recherches internet. Votre vie privée est ainsi renforcée.

Personnalisable à l’envi, l’extension vous permet de choisir vous-même les paramètres de filtrage ou alors de choisir parmi une liste de filtrages préenregistrés. uBlock Origin est aussi un formidable allié contre les logiciels malveillants et autres tentatives de phishing. Il a également l’avantage d’être open source, c’est à dire que son code et ses fichiers sont modifiables par tout le monde afin de l’améliorer ou de personnaliser son fonctionnement.

Sa facilité d’utilisation déconcertante le rend largement accessible aux novices. Enfin, uBock Origin a l’avantage de consommer très peu de ressources. La mémoire vive et le processeur sont peu sollicités, même s’il est utilisé en permanence.

Télécharger uBlock Origin pour Google Chrome

2. Keepa, le meilleur traqueur de prix pour Amazon

Cette extension est souvent utilisée par les clients réguliers d’Amazon. Keepa propose des fonctionnalités variées focalisées sur le suivi des prix et l’analyse des tendances afin d’acquérir des produits au meilleur tarif. Vous pouvez également paramétrer des alertes lorsqu’un prix passe en-dessous d’un chiffre que vous avez configuré.

L’extension surveille plus de 3 millions de produits sur le site de e-commerce et vous fournit un historique détaillé concernant les variations de prix à l’aide de graphiques faciles à comprendre. Ceux-ci peuvent vous permettre d’identifier les tendances saisonnières ainsi que les meilleurs moments pour passer à la caisse.

Cela concerne également les vendeurs tiers et les offres d’occasion qui peuvent aussi fluctuer. Keepa intègre, de même, une recherche avancée de produits sur Amazon avec des filtres personnalisables pour affiner les résultats selon les préférences des utilisateurs. De plus, son utilisation est extrêmement facile car l’extension s’intègre directement dans les pages produits d’Amazon, donnant accès à une information instantanée sur la fluctuation des tarifs des produits qui vous intéressent.

Télécharger Keepa pour Google Chrome

3. DeepL, le meilleur traducteur pour Google Chrome

Si l’anglais n’est pas votre fort, ou que vous cherchez à traduire des sites ou articles d’autres langues, DeepL est une extension fiable. A l’origine un traducteur via navigateur, il est aujourd’hui possible de l’utiliser via une application sur MacOS ou Windows. Vous pouvez traduire des fichiers, des textes dans la limite de 1500 caractères. Mais le traducteur a aussi développé sa propre extension. Il fonctionne comme Google Traduction, mais est plus performant que ce dernier.

Il y a même la possibilité de traduire en temps réel ce que vous écrivez, immédiatement après les avoir écrits. Vous pouvez aussi sélectionner un texte dans votre navigateur et le traduire directement. Une autre fonctionnalité vous permet de convertir des pages web entières en français. En revanche, celle-ci est réservée aux utilisateurs de la version PRO, moyennant finances.

Vous avez la possibilité d’utiliser des raccourcis pour activer l’extension, et de les personnaliser si besoin. De même, il est nécessaire de choisir une langue cible préalablement définie sur DeepL.

Licence Gratuite Télécharger DeepL Playstore : (201152 votes) Appstore : (12418 votes) Bureautique, IA

Développeur DeepL GmbH Télécharger DeepL

4. LastPass, le gestionnaire de mot de passe le plus complet

Avec la multiplication des identifiants de connexion, il est souvent difficile de s’y retrouver. LastPass tente de vous faciliter la vie grâce à un gestionnaire de mot de passe sécurisé et facile d’accès. Si vous êtes inquiets concernant la sécurité, sachez que les données sont chiffrées avec le protocole AES-256 bits. Il s’agit d’un algorithme cryptographique utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement d’une donnée. C’est l’une des plus efficaces au monde.

Initialement, il s’agit principalement d’un logiciel mais celui-ci peut prendre la forme d’une extension sur Google Chrome. Vous pouvez y importer des mots de passe et autres données sensibles. Plus besoin de se remémorer chaque code ou identifiants, la fonctionnalité fait tout à votre place. Elle peut aussi protéger votre carnet d’adresses, papiers d’identité, codes Wifi, permis de conduire ou encore données bancaires et importer tout ça depuis un autre navigateur.

L’extension vous permet aussi de générer des mots de passe sécurisés aléatoires, sans se connecter. Une interface intégrée vous donne également toutes les informations nécessaires à de possibles fuites de mots de passe lors d’un vol de données personnelles. La formule basique de LastPass est gratuite, mais vous pouvez choisir un abonnement payant pour avoir davantage de fonctionnalités.

Télécharger LastPass pour Google Chrome

5. Video Downloader PLUS, pour télécharger n’importe quelle vidéo

Afin de ne pas être soumis aux aléas de votre connexion internet, vous avez la possibilité de télécharger des vidéos grâce à Video Downloader PLUS et ainsi la regarder plus tard. C’est une extension gratuite permettant de télécharger une vidéo depuis n’importe quel site. L’outil intégré prend en charge différents supports : MP4, MOV, AVI, MPG, FLV, etc…

Et en haute définition. La fonctionnalité détecte toutes les résolutions disponibles et il sera possible de les regarder jusqu’en 4K (en fonction de la définition de la vidéo source). Les vidéos peuvent être rangées dans l’extension et ainsi les regarder pour plus tard. On vous voit venir, mais nous allons malheureusement vous décevoir : YouTube a réussi à bloquer ce genre d’extension.

Il ne sera donc pas possible de télécharger des vidéos depuis cette plateforme puisque Video Downloader Plus est tenu de respecter les conditions d’utilisation de Google, propriétaire de YouTube. Il est toutefois possible de télécharger des vidéos depuis Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, Dailymotion.

Télécharger Video Downloader PLUS pour Google Chrome

6. Grammarly, l’extension pour faire des progrès en anglais

La version gratuite est déjà très complète. Elle comprend un vérificateur de grammaire, d’orthographe et de ponctuation. Les suggestions se basent sur le travail d’une IA générative afin de vous aider à faire les bons choix. L’intelligence artificielle peut aussi améliorer la tonalité de votre texte. L’abonnement premium comprend tout ce qui est disponible gratuitement de base, mais avec des fonctionnalités plus avancées.

A la différence de DeepL ou Google Traduction, Grammarly n’est pas vraiment un traducteur. L’extension analyse en temps réel vos phrases pour vous offrir des suggestions et améliorer votre syntaxe en anglais, et uniquement en anglais. Des codes couleurs apparaissent pour vous suggérer une meilleure écriture. Il est possible d’appliquer la suggestion d’un simple clic, ou d’afficher le détail afin d’en savoir plus.

En effet, elle permet d’améliorer la fluidité de vos écrits, d’ajuster le ton et le vocabulaire avec des choix de mots plus appropriés. De même, l’IA peut vous aider à réécrire des phrases afin d’axer l’écriture sur la clarté. La version premium coûte 12 € / mois.

Télécharger Grammarly pour Google Chrome

7. OneTab, l’extension pour ceux qui ouvrent 20 onglets à la fois

Vous aussi vous ouvrez des dizaines d’onglets et finissez par vous perdre ? On a la solution pour vous : OneTab. En plus de manquer de clarté, la multitude de pages consomme de la mémoire vive et peut finir par faire ralentir votre PC. Ce plugin stocke tous vos onglets dans une liste, pour mieux s’y retrouver et ainsi économiser de la RAM.

L’extension va en quelque sorte mettre vos onglets en stand-by et vous pouvez les restaurer individuellement quand vous voulez. Cette fonction vous permet de ne pas les perdre et éviter une nouvelle recherche Google. L’extension est simple d’utilisation. Elle se résume à l’essentiel, mais le fait bien.

Télécharger OneTab pour Google Chrome

8. Adblock, l’alternative à uBlock Origin

Adblock est considéré comme le meilleur bloqueur de pubs. Mais certains sites comme YouTube ont reçu à le détecter et donc le contrer. Malgré tout, il pourra bloquer la plupart des publicités pop-up sur des sites abusant de ce système. Les bannières seront aussi masquées, de même que les vidéos publicitaires sur certaines plateformes (hormis YouTube). D’ailleurs, Adblock offre la possibilité à l’utilisateur d’accepter par défaut des annonces dites “acceptables”. Un terme bien relatif en fonction des individus, c’est pourquoi le logiciel vous laissera le configurer à votre guise. C’est bien pratique si vous souhaitez soutenir vos créateurs de contenu en autorisant la publicité.

De même, les traqueurs seront aussi bloqués. De ce fait, vous informations concernant vos activités de navigation leur seront introuvables. Votre vie privée s’en retrouve fortement améliorée. Les réseaux sociaux du groupe Meta sont bien connus pour collecter de nombreuses données sur vous. L’extension vous permettra de bloquer les publicités et les cookies.

Adblock consomme peu. Il n’est pas nécessaire d’avoir une grosse configuration pour le faire tourner. Il tire que très peu sur le processeur et la mémoire vive. Enfin, le logiciel est simple et intuitif et ne nécessite quasiment aucune connaissance en informatique.

Licence Gratuite Télécharger AdBlock Playstore : (18705 votes) Appstore : (780 votes) Internet

Développeur Michael Gundlach Télécharger AdBlock

9. Dark Reader, la meilleure extension contre la fatigue oculaire

Dark Reader implémente un thème sombre global sur tous les sites que vous consultez. Le contraste des couleurs est également modifié afin de les rendre plus agréables à l’oeil lorsque vous regardez votre smartphone le soir ou même la nuit. L’extension est personnalisable. En fonction de vos préférences, vous pouvez régler la luminosité, la colorimétrie, le filtre sépia ainsi que la police du texte.

Vous pouvez aussi ajouter une liste permettant à Dark Reader d’ignorer les sites que vous avez choisis. L’application intégrée est open-source, c’est à dire que chaque utilisateur peut apporter sa pierre à l’édifice dans l’objectif d’améliorer le logiciel. De même, il est entièrement gratuit et n’est financé que par les dons.

Dark Reader Google Chrome

10. tl;dv, la meilleure retranscription des réunions en visio

Avec Tdl;dv, plus besoin de prendre des notes lors de vos réunions en télétravail. L’extension enregistre et retranscrit vos réunions en visioconférence à l’aide de l’intelligence artificielle. Elle permet d’enregistrer les réunions en ligne directement depuis Google Meet, ce qui facilite le partage et la conservation des échanges avec votre équipe ou vos supérieurs.

L’IA est même capable de générer des résumés des réunions, ce qui permet aux utilisateurs de prendre connaissance des échanges sont avoir à visionner l’entièreté de la vidéo. Le partage avec vos collègues qui n’ont pas pu participer est simplifié. Le gain de temps est considérable puisque vous avez accès à des résumés en un rien de temps.

En revanche, il s’agit d’une extension spécifiquement créée pour Google Meet. Ainsi, elle ne fonctionnera pas sur des services comme Microsoft Teams ou Zoom, ce qui est regrettable compte tenu de la diversité des plateformes de ce genre.

Télécharger Tl;dv pour Google Chrome

11. Evernote Web Clipper, pour organiser vos informations en ligne

Evernote est un outil intéressant pour stimuler la productivité. L’extension pour Google Chrome donne la possibilité de capturer, d’organiser et de retrouver des parties de pages web. Vous pouvez aussi retrouver des articles entiers et des images que vous avez au préalable enregistrés dans votre compte Evernote. Plus précisément, le plugin est dotée de la fonctionnalité de sauvegarde de n’importe quelle page web. Vous pouvez choisir entre la capture de la page entière, de la version simplifiée, d’une sélection spécifique ou encore de la page toute entière.

L’extension intègre toutes les fonctionnalités nécessaires à un travail organisé et clair. En résumé, vous pouvez ranger chaque sauvegarde dans le carnet de votre choix et ajouter des tags afin de simplifier vos futures recherches dans votre compte. De même, Evernote met l’accent sur la collaboration en facilitant le partage des fichiers dans des notes. Et si des passages en particuliers vous intéressent, vous avez la possibilité de surligner les paragraphes précis.

En clair, Evernote est un outil qui vous incite à organiser votre travail et vos recherches sur le net. En effet, ceux qui utilisent souvent Google peuvent perdre du temps à supprimer des onglets pour faire de la place et à les rechercher. L’extension les sauvegarde et vous pouvez les retrouver sur tous vos appareils.

Télécharger Evernote pour Google Chrome

12. Ghostery, la meilleure application pour protéger votre vie privée

Protéger sa vie privée sur internet est un vrai casse-tête. Ghostery est l’un de vos meilleurs atouts. En effet, le plugin vous offre tous les outils nécessaires afin de démasquer les sites qui vous traquent. Vous pouvez bloquer les cookies et les mouchards utilisés afin de vous inciter à acheter les produits qu’ils estiment vous convenir. Vous pouvez obtenir des informations sur les sites et entreprises qui vous surveillent et si vous ne leur faites pas confiance, il est possible de les bloquer pour désactiver toute surveillance et publicité de ces sites.

Il s’agit là d’un véritable outil de contre-espionnage qui vous permet ainsi de naviguer sur le web en toute sécurité. Mais ce n’est pas tout. Ghostery agit aussi comme un bloqueur de pubs classique vous permettant de naviguer sans pollution visuelle. De même, toutes les annonces pop-up vous demandant d’activer (ou non, en fonction des sites) sont désactivées. Il suffit d’activer le mode “never-consent”.

Enfin, Ghostery est open-source. Il est modifiable par chaque utilisateur souhaitant personnaliser son fonctionnement ou participer à l’amélioration de cette extension entièrement gratuite.

Licence Gratuite Télécharger Ghostery Playstore : (19815 votes) Appstore : (75 votes) Internet

Développeur Cliqz Télécharger Ghostery

13. Shareaholic, une extension simple qui en fait beaucoup

Shareaholic est une extension très basique mais qui peut vous faciliter la tâche en ce qui concerne le partage de contenu. Lorsque vous pensez qu’un article peut intéresser un de vos proches, vous aimeriez lui partager facilement. Pourtant, ce n’est pas aussi simple. Si désormais, de nombreux sites incluent ce genre de fonctionnalités, elles restent limitées aux plus basiques d’entre elles.

Le plugin ajoute un petit bouton directement sur votre navigateur Chrome et permet de partager instantanément le contenu sur les réseaux sociaux que vous souhaitez. Mais les réseaux sociaux ne sont pas les seuls concernés puisque ce sont plus de 200 services pris en charge sur lesquels les articles peuvent être partagés. L’ergonomie est considérablement améliorée et la fonctionnalité, pourtant censée être d’office basique, l’est vraiment grâce à Shareaholic.

Télécharger Shareaholic pour Google Chrome

14. DuckDuck Go, le meilleur moteur de recherche pour votre vie privée

DuckDuck Go est une autre extension pouvant être un allié de poids pour votre vie privée. Concrètement, cette extension s’ajoute comme un nouveau moteur de recherche accessible facilement depuis Google Chrome. Il bloque les traqueurs sur les sites que vous visitez, ce qui les empêche de collecter vos informations personnelles.

De même, le moteur de recherche s’efforce de réduire considérablement votre empreinte numérique afin de masquer vos activités à l’égard des annonceurs. Ensuite, quand c’est possible, vous êtes redirigé vers une version HTTPS du site que vous consultez. C’est un chiffrement qui permet au visiteur de vérifier l’identité du site qu’il visite à l’aide d’un certificat d’authenticité.

Le tout est facile à utiliser puisqu’il agit comme un simple moteur de recherche et fonctionne comme n’importe lequel d’entre eux. Il suffit simplement de rechercher ce que vous souhaitez et le tour est joué. D’ailleurs, d’autres fonctionnalités intégrées à DuckDuck Go intègrent la note de confidentialité qui vous informe lorsqu’un site web vous poursuit. Cela peut être utile si vous voulez à tout prix protéger vos données personnelles et ainsi les éviter. Enfin, l’extension vous garantit des recherches web sécurisées dépourvues de publicités ciblées.

Télécharger DuckDuck Go pour Google Chrome

15. ChatGPT For Google, l’extension la plus complète

ChatGPT For Google est une extension du célèbre chatbot développé par OpenAI. Elle offre une multitude de fonctionnalités destinées à améliorer l’accessibilité et la productivité. L’IA peut vous aider à rédiger des emails, des textes et des publications. Elle vous suggère des formulations et agit comme un correcteur orthographique. De même, la recherche web est améliorée grâce aux propositions de ChatGPT et à la demande de l’utilisateur afin de mieux contextualiser.

L’extension est également un excellent traducteur. En effet, elle peut convertir des pages web entières en français et fait ainsi le travail d’un traducteur plus conventionnel. Lorsque l’utilisateur est devant un article très long, il peut demander à l’IA de lui fournir un résumé afin de gagner du temps. En clair, vous avez toutes les possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle, mais sans devoir passer par le site officiel : elle est disponible directement sur l’interface et peut être activée lorsque vous consultez un site.

Licence Gratuite Télécharger ChatGPT (1.2024.066) Playstore : (575001 votes) Appstore : (104233 votes) IA

Développeur OpenAI Télécharger ChatGPT

⚙️ Installer trop d’extensions peut-il ralentir mon PC ?

Oui, l’abus d’extension peut-être un problème pour votre ordinateur. C’est pourquoi il faut installer celles qui vous sont vraiment utiles et écarter celles dont vous considérez comme des gadgets. Posez-vous la question : ai-je vraiment besoin de celle-ci ? A force d’installer des plugins, la mémoire vive de votre ordinateur peut finir par être grandement sollicitée. Cela peut causer des soucis notamment si vous n’avez que 8 Go de RAM par exemple. De même, le processeur peut tourner à pleine vitesse et ainsi augmenter la consommation d’énergie.

C’est d’ailleurs prouvé par l’entreprise DebugBear, qui a testé les 1000 extensions Chrome les plus populaires. Une page chrome s’ouvrait sur leur ordinateur en un temps de 40 ms lorsqu’aucun plugin n’était activé. En installant Grammarly et Evernote, il a fallu quasiment 500ms pour l’ouvrir. En règle générale, il faut éviter d’installer plusieurs extensions du même type. Par exemple, télécharger deux adblocks ou deux traducteurs est inutile. Pire, les deux peuvent même rentrer en conflit entre eux.

En général, installer une extension sur Google Chrome est un jeu d’enfant. Il vous suffit de visiter la boutique Chrome Web Store pour choisir celle que vous souhaitez. Il suffit ensuite de l’ajouter au navigateur. Enfin, en fonction de l’extension, suivez les instructions qui sont à l’écran pour compléter l’installation.

🧐 Quelles sont les différences entre un moteur de recherche et un navigateur ?

Vous avez sans doute vu au sein de cet article les termes moteur de recherche et navigateur. Ce sont deux choses distinctes. Le navigateur est un logiciel qui va afficher les pages web que vous consultez ainsi que les fonctionnalités qui lui sont propres. Google Chrome est un navigateur. De même que Mozilla Firefox et Opera. Ce sont des logiciels que vous choisissez ou non d’installer sur votre ordinateur et qui prennent donc place dans votre espace de stockage. En revanche, Google, tout comme Bing et DuckDuck Go, sont des moteurs de recherche. Car ils agissent comme des sites web permettant de consulter d’autres sites internet.

