Google Maps : les fonctionnalités indispensables pour mieux l’utiliser (Live View, GPS, itinéraire hors-ligne, Street View)

L’appli Google Maps de la firme de Moutain View connaît un immense succès à travers le monde, en réunissant plus d’un milliard d’utilisateurs par mois (chiffres 2023). Cela n’est pas étonnant étant donné qu’elle recense actuellement plus de 250 pays et territoires dans sa base de données.

Disponible sur les appareils Android et iOS, ainsi que sur Internet, Google Maps est également l’application de cartographie la plus complète à l’heure actuelle. L’outil de Google n’a eu de cesse de s’améliorer au fil des mises à jour, et se dote désormais de fonctionnalités très utiles au quotidien.

Au cas où vous ne les connaissez pas toutes, nous en avons réuni un certain nombre sur cette page. Découvrez sans plus attendre nos meilleures astuces pour utiliser au mieux le service.

🅿 Définir un lieu de stationnement : pour retrouver facilement votre voiture

L’une des plus anciennes fonctionnalités de Google Maps, mais aussi l’une des plus pratiques, vous permet d’enregistrer la position de stationnement de votre véhicule. Cette dernière va épingler une balise sur la carte, afin de vous permettre de vous repérer. Ainsi, cette fonction, disponible depuis peu sur Android Auto, se révèle très utile si vous avez tendance à oublier où vous avez garé votre véhicule. Pour l’activer, il n’y a rien de plus simple :

Une fois que vous êtes garé, ouvrez Google Maps et cliquez sur le point bleu qui représente votre localisation.

Choisissez ensuite l’option Enregistrer l’emplacement de stationnement .

. Le message “ Vous êtes garé ici ” s’affiche ensuite, accompagné d’une épingle rouge.

” s’affiche ensuite, accompagné d’une épingle rouge. Lorsque vous souhaiterez reprendrez la route, il vous suffira de vous rendre de nouveau à cette position pour retrouver votre véhicule.

🏠 Enregistrer votre lieu de travail et votre domicile : pour accéder à des suggestions d’adresses personnalisées

Indiquer votre domicile et votre lieu de travail à Google Maps va permettre à l’outil de vous suggérer des lieux à proximité. Ainsi, vous pourrez visualiser d’un simple coup d’œil les différents centres d’intérêts autour de chez vous ou de votre lieu de travail : restaurants, boutiques, cinémas, salles de sport, parcs, etc.

Au même titre que la fonctionnalité précédente, cette dernière est l’une des toutes premières fonctions disponibles sur l’app. Pour enregistrer ces informations, veuillez procéder comme suit :

Appuyez sur l’icône de votre profil, puis accédez au menu Paramètres .

. Sélectionnez ensuite l’option Adresse domicile ou travail

Touchez enfin Domicile pour définir votre adresse, puis Travail pour saisir l’adresse de votre lieu de travail.

❌ Supprimer votre historique de localisation : pour préserver votre confidentialité

Vous ne souhaitez pas que tous vos trajets soient conservés par Maps ? Sachez que vous pouvez facilement supprimer l’historique des lieux que vous avez visité. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit :

Depuis l’application, touchez l’icône de votre profil

Sélectionnez Vos trajets

Appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite, puis sur Paramètres et confidentialité

en haut à droite, puis sur Descendez jusqu’à la rubrique “ Paramètres de localisation ” et appuyez au choix sur Supprimer l’historique des positions , Supprimer une période de l’historique ou Supprimer automatiquement l’historique

” et appuyez au choix sur , ou Vous pouvez également désactiver l’historique des positions depuis le même menu

Par ailleurs, sachez que Google compte ajouter une flopée de nouvelles fonctionnalités visant à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Parmi elles, on peut notamment compter sur la suppression automatique de votre historique de position, ainsi que sur l’ajout d’un menu qui vous permet de supprimer facilement vos déplacements récents. Ces dernières seront déployées dans le courant de l’année.

⏲️ Connaître les horaires d’affluence d’un établissement (magasin, restaurant ou bar) : pour éviter la foule

Vous souhaitez aller manger un morceau dans un restaurant sans réserver, vous rendre dans un magasin, ou encore aller boire un coup au bar avec vos copains et être certain d’avoir une table ? Dans tous les cas, vous pouvez savoir si vous avez bien choisi votre moment grâce à Google Maps. En effet, l’appli vous permet de consulter facilement les horaires d’affluence du lieu dans lequel vous souhaitez vous rendre. Voici comment procéder :

Renseignez le nom ou l’adresse du lieu où vous souhaitez vous rendre dans la barre de recherche.

La fiche de l’établissement s’affiche alors. Il vous suffit de descendre jusqu’à Horaires d’affluence .

. Vous pouvez ensuite choisir le jour de la semaine, et sélectionner une heure pour obtenir des renseignements quant au niveau d’affluence et au temps d’attente estimé.

Il est également bon de savoir que Google a déployé une nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs à mieux choisir leur restaurant. Ces derniers peuvent publier des photos de leurs plats, mais également indiquer leurs prix, ainsi que d’autres informations.

🛣 Télécharger des plans : pour naviguer sans connexion

Vous craignez de ne plus avoir de réseau ? Heureusement, Google Maps vous laisse la possibilité de télécharger des cartes hors-ligne pour vous orienter en toutes circonstances. De cette manière, vous pourrez toujours accéder aux plans de l’appli et obtenir des itinéraires, même si la connexion vient à manquer. Voici comment procéder pour ce faire :

Sélectionnez l’ icône de votre profil .

. Accédez à l’option Plans hors connexion .

. Appuyez sur Sélectionner votre propre plan .

. Une zone délimitée par un cadre s’affiche alors à l’écran. Il vous suffit de faire glisser ce cadre afin qu’il englobe la zone souhaitée, avant d’appuyer sur le bouton Télécharger.

📸 Contrôler votre vitesse : pour éviter les radars

Théoriquement, il est illégal de s’équiper d’un appareil qui détecte les radars en France. Cependant, un vide juridique permet aux acteurs du marché de proposer quand même une alerte qui vous prévient lorsque vous traversez une “zone de vigilance“. Bien qu’elles n’indiquent pas précisément l’emplacement des radars, ces applis vous invitent explicitement à ralentir.

Si Waze ne se prive pas de proposer cette fonctionnalité, Google Maps en est en revanche dépourvue ; en tout cas en France. À défaut de disposer d’une véritable fonctionnalité d’alerte radar, il est possible d’activer une autre fonction qui vous permettra de garder un œil sur la vitesse à laquelle vous roulez, et savoir si vous dépassez la limite de vitesse autorisée. Vous pourrez de ce fait vous conformer à la limitation en vigueur afin d’éviter les mauvaises surprises.

Voici comment procéder pour l’activer :

Appuyez sur l’ icône de votre profil .

. Accédez au menu Paramètres , puis sélectionnez Paramètres de navigation .

, puis sélectionnez . Activez les options Limitations de vitesse et Compteur de vitesse en appuyant sur les curseurs bleus correspondants, situés dans la section “Options d’itinéraire en voiture“.

⛽ Comparer les prix de l’essence : pour savoir quelle station-service choisir

Il est par ailleurs possible de comparer les prix des carburants pratiqués dans les stations-services, afin de savoir laquelle est la moins chère. Pour ce faire, il vous suffit de renseigner “station-service” dans la barre de recherche de l’application. Google Maps va alors vous indiquer toutes les stations-essence à proximité, avec leurs prix respectifs, lorsque l’information est disponible.

🔌 Trouver une borne de recharge électrique : pour recharger facilement votre VE

Vous avez une voiture électrique ou hybride ? Sachez que Google Maps peut vous indiquer la position des stations de charge les plus proches pour recharger votre véhicule. Il vous suffit de renseigner le terme “borne de recharge” dans la barre de recherche.

Il est également possible d’accéder aux bornes de recharge à proximité en appuyant directement sur le bouton correspondant en dessous de la barre de recherche. Si ce dernier n’apparaît pas, faites défiler les propositions jusqu’à atteindre … Plus. Appuyez dessus, puis sélectionnez la catégorie Borne de recharge. Il est par ailleurs possible de filtrer les résultats en fonction de votre type de prise.

Vous pouvez également paramétrer l’application afin qu’elle sache quel type de véhicule vous conduisez. Elle sera ainsi en mesure de vous partager des informations de navigation pertinentes, et ne vous proposera plus de stations-services si vous disposez d’un VE. Veuillez suivre ces étapes pour ce faire :

Lancez l’application et appuyez sur l’ icône de votre profil en haut à droite, à côté de la barre de recherche.

en haut à droite, à côté de la barre de recherche. Sélectionnez ensuite le menu Paramètres , puis Paramètres du véhicule élec .

, puis . Une fois sur la page “ Paramètres de mon VE “, appuyez sur le bouton Ajouter des prises .

“, appuyez sur le bouton . Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le type de prise dont votre véhicule est équipé : CCS, Type 2, Tesla, etc.

Vous prévoyez de faire un long trajet ? Google Maps vous permet également de planifier des arrêts stratégiques aux bornes de recharge que vous croiserez sur votre itinéraire.

🛜 Se connecter aux balises Bluetooth : pour ne plus perdre le signal GPS dans les tunnels

Il vous est forcément déjà arrivé de rater une sortie ou de ne pas savoir quelle voie emprunter en sortant d’un tunnel, alors que vous suiviez un itinéraire sur Google Maps. En effet, la perte du signal GPS dans les tunnels ne permet plus à l’application de suivre votre position ; ce qui laisse au conducteur un très court laps de temps pour réagir une fois que la connexion se rétablie à la sortie du tunnel. Heureusement, une nouvelle fonctionnalité permet de pallier ce problème.

En effet, l’application est désormais en mesure de se connecter aux balises Bluetooth présentes dans les tunnels, pour maintenir le signal GPS et continuer à suivre votre itinéraire. Il faut bien entendu que le tunnel que vous empruntiez soit équipé de « Bluetooth Beacons » pour que cela fonctionne. Voici comment activer la fonction :

Appuyez sur l’icône de votre profil, puis rendez-vous dans les Paramètres

Sélectionnez les Paramètres de navigation

Descendez tout en bas et activez la fonction Balises de tunnel Bluetooth, et validez la demande d’autorisation

🌑 Passer Google Maps en mode sombre : pour vous soulager les yeux

À l’instar de la plupart des applications à l’heure actuelle, Google Maps se dote d’un mode sombre. Il est possible de l’activer en suivant le cheminement suivant :

Après avoir lancé l’application Google Maps, appuyez sur l’ icône relative à votre profil . Cette dernière se trouve en haut à droite, à côté de la barre de recherche.

. Cette dernière se trouve en haut à droite, à côté de la barre de recherche. Rendez-vous ensuite dans le menu Paramètres , puis sélectionnez Thème .

, puis sélectionnez . Appuyez enfin sur l’option Thème sombre (toujours), et validez votre choix en touchant Enregistrer.

Mode sombre Google Maps – Crédit : u/BrokenFuckenArm / Reddit

🗺 Changer de type de carte : pour obtenir un autre design

Vous souhaitez obtenir une autre vue pour la carte ? Sachez que vous pouvez changer la représentation visuelle de la carte de Maps, en cliquant sur l’icône Calques, qui se trouve en haut à droite, sous les boutons de catégories. En plus du design par défaut, l’appli vous propose deux autres types de carte. Vous pouvez ainsi opter pour la vue Satellite, afin d’obtenir une carte plus réaliste, ou encore la vue Relief, qui, comme son nom l’indique, met plus en évidence les zones montagneuses.

🚩 Personnaliser la carte avec des indicateurs : pour mieux vous y retrouver

L’app de cartographie de la firme américaine vous permet de personnaliser votre carte en sélectionnant des indicateurs, afin d’accéder aux informations qui vous intéressent. Pour ce faire, appuyez sur l’icône Calques, qui se trouve en haut à droite, juste en dessous des boutons de catégories et juste haut dessus de l’icône Boussole. Sélectionnez ensuite le ou les indicateurs de votre choix dans la rubrique Détails de la carte :

Transports en commun : les lignes de métro, de tram et de bus sont matérialisées sur la carte.

: les lignes de métro, de tram et de bus sont matérialisées sur la carte. Trafic : vous obtenez l’état du trafic routier en temps réel, aussi bien sur l’autoroute, que sur le périphérique, les routes départementales et d’agglomération. La fluidité de circulation est exprimée via un code couleur (vert, orange ou rouge). Les travaux, routes fermées et potentiellement fermées sont également signalés sur la carte.

: vous obtenez l’état du trafic routier en temps réel, aussi bien sur l’autoroute, que sur le périphérique, les routes départementales et d’agglomération. La fluidité de circulation est exprimée via un code couleur (vert, orange ou rouge). Les travaux, routes fermées et potentiellement fermées sont également signalés sur la carte. Vélo : toutes les pistes cyclables sont indiquées sur la carte.

: toutes les pistes cyclables sont indiquées sur la carte. 3D : plus anecdotique, cet indicateur vous permet d’obtenir une représentation en trois dimensions des monuments historiques.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs indicateurs en même temps. À noter que les indicateurs Incendies et Qualité de l’air ne sont pas disponibles en France.

🏙 Street View : visiter un lieu avant de vous y rendre

Vous souhaitez voir à quoi ressemble une rue, ou visiter un lieu spécifique dans une ville sans vous y rendre ? C’est possible grâce à la fonctionnalité Street View. Pour ce faire, activez la fonction depuis l’icône Calques. Une fois Street View activé, vous verrez des lignes bleues apparaître. Ces dernières représentent les rues cartographiées par Google, et où la fonctionnalité peut donc être utilisée.

Il vous suffit d’appuyer à endroit spécifique sur une ligne pour obtenir la photo en 3D du lieu ou de la rue en question. Comme vous pouvez le voir sur la seconde photo, il est possible de vous “balader” virtuellement dans la plupart des rues en appuyant sur les flèches.

⬆ Live View : retrouver votre chemin grâce à la réalité augmentée

Parmi les fonctionnalités incontournables de Google Maps, on peut également citer Live View, un système de navigation en réalité augmentée destiné aux piétons. Ce dernier s’appuie sur les images de Street View, et utilise le machine learning, ainsi que l’appareil photo du smartphone, afin d’indiquer le chemin à suivre à l’utilisateur. La fonction, qui est encore en cours de développement, permet pour l’heure à Maps d’afficher la rue grâce au capteur photo, ainsi que des flèches directionnelles en superposition.

Pour utiliser Live View, vous devez vous trouver dans une zone piétonne couverte par Street View. Par ailleurs, votre appareil mobile doit être compatible avec ARKit/ARCore. Vous pouvez consulter la liste complète des appareils compatibles sur le site de Google. Si vous remplissez ces conditions, voici comment utiliser la fonctionnalité de réalité augmentée :

Ouvrez l’appli Google Maps et renseignez votre destination dans la barre de recherche, ou appuyez dessus sur la carte.

Sélectionnez Itinéraire et choisissez le mode de transport À pied .

et choisissez le mode de transport . Appuyez sur l’option Live View, puis suivez les indications à l’écran.

🗽 Immersive View : pour visiter les lieux cultes de grandes villes virtuellement

Cette fonctionnalité offre une représentation en 3D de certains lieux emblématiques générés par l’IA. Les grandes villes comme Paris, Londres, Tokyo, Sydney ou encore New-York sont à l’honneur. Actuellement, plus de 500 monuments sont modélisés. Google continue à étoffer son répertoire en déployant régulièrement des mises à jour. Les utilisateurs de Maps pourront également bientôt visualiser leurs trajets en 3D.

Pour activer la fonction Immersive View, il vous suffit de renseigner le nom d’un lieu incontournable dans une grande ville, puis d’appuyer sur l’onglet Immersive View. Vous pourrez alors observer sous différents angles le monument en question, mais aussi changer l’heure ou les conditions météo. La fonctionnalité est également disponible sur Android Auto.

🚊 Établir un itinéraire en transport en commun : pour ne pas vous perdre en ville

Vous êtes en ville et souhaitez vous rendre à une destination précise ? Vous ne savez pas quel transport, ni quel ligne prendre pour vous rendre à bon port ? À l’instar de l’application City Mapper, Google Maps vous propose un itinéraire très pratique, qui vous détaille toutes les étapes à suivre pour vous rendre d’un point A à un point B en transport en commun.

Pour accéder à cette fonctionnalité, il n’y a rien de plus simple :

Une fois sur l’appli, touchez le bouton Itinéraires en bas.

en bas. Renseignez votre destination dans la barre de recherche, puis appuyez sur le bouton bleu Itinéraire .

. Sélectionnez l’icône du tramway. Vous pouvez calculer l’itinéraire en fonction de votre position, ou modifier cette dernière en appuyant dessus.

L’appli vous propose différentes alternatives. Vous pouvez ainsi choisir le trajet qui vous convient le plus avec le transport de votre choix : métro, bus, tram, etc. L’appli vous indique de manière précise quelle ligne prendre et dans quelle direction, mais aussi tous les changements de lignes ou de transport à faire. Elle vous indique également les temps de marche que vous devrez éventuellement faire pour rejoindre une station, ainsi que le temps de trajet global, et même ce que cela va vous coûter.

🧭 Partager votre localisation : pour que vos proches puissent vous rejoindre plus facilement

Une autre fonction très pratique vous permet de partager votre localisation avec un autre utilisateur de Maps. Si vous êtes à un endroit un peu reculé où il n’y a pas vraiment d’adresse précise, l’application partagera vos coordonnées GPS avec votre ami ou le membre de votre famille. Pour vous rejoindre, ce dernier n’aura plus qu’à suivre l’itinéraire indiqué sur l’appli. Google Maps indiquera également au contact à qui vous avez partagé votre position, le niveau de batterie restant sur votre smartphone. Voici comment procéder pour partager votre position :

Touchez l’ icône de votre profil et sélectionnez l’option Partage de position .

et sélectionnez l’option . Appuyez ensuite sur le bouton Partager ma position , puis autorisez Google à accéder à vos contacts.

, puis autorisez Google à accéder à vos contacts. Sélectionnez le nombre d’heures pendant lesquelles vous souhaitez partager votre position en temps réel, ou appuyez sur l’option Jusqu’à la désactivation .

. Une fois ceci fait, choisissez un contact à qui partager votre localisation.

Votre destinataire recevra alors un SMS, un message (via Messenger, WhatsApp, etc.), ou un mail, en fonction du mode d’envoi choisi. En ouvrant le lien, la personne en question sera redirigée sur Google Maps et pourra vous localiser.

👨‍🦽 Trouver les lieux et itinéraires accessibles pour les personnes à mobilité réduite

L’outil de cartographie de Google regorge d’options de personnalisation, vous permettant de trouver le trajet le plus adapté à vos préférences et besoins. Parmi elles, il est possible de choisir un itinéraire en fonction de son accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L’appli va alors vous indiquer le trajet à privilégier si vous êtes en fauteuil roulant, en vous proposant par exemple un bus ou une station de métro qui dispose d’une rampe d’accès. Voici comment sélectionner ce filtre :

Recherchez l’itinéraire souhaité dans l’appli Maps.

Sélectionnez l’icône Transports en commun , symbolisée par un tramway.

, symbolisée par un tramway. Appuyez sur Options , puis sélectionnez Accès en fauteuil roulant .

, puis sélectionnez . Revenez dans le menu précédent en fermant la fenêtre du menu “ Options de trajet “.

“. Maps met à jour les itinéraires, afin de vous proposer les trajets les plus adaptés aux personnes en situation de handicap.

De la même manière, l’appli vous permet également de connaître les lieux les plus adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il vous suffit pour ce faire de sélectionner un établissement et d’appuyer sur Tout voir, depuis la rubrique Aperçu. Vous pouvez également accéder directement à la rubrique À propos et consulter la section Caractéristiques > Accessibilité. Comme vous pouvez le constater, ce restaurant peut accueillir des personnes en fauteuil roulant.

👐 Utiliser Google Maps sans les mains : pour démarrer un itinéraire au volant

Vous êtes au volant de votre voiture et vous souhaitez lancer un itinéraire via Google Maps ? Sachez qu’il est possible de lancer l’application sans toucher votre smartphone. Pour ce faire, il est toutefois nécessaire d’activer au préalable l’assistant Google via le mode Voiture sur votre téléphone. Voici comment procéder pour ce faire :

Ouvrez l’appli Google Maps et accédez aux Paramètres , après avoir cliqué sur l’ icône de votre profil .

, après avoir cliqué sur l’ . Touchez l’option Paramètres de navigation , puis sélectionnez Paramètres de l’Assistant Google .

, puis sélectionnez . Veillez à ce que le Mode Voiture soit activé et appuyez sur Détection “Hey Google” .

soit activé et appuyez sur . Cochez la case Hey Google pour activer la reconnaissance vocale même quand l’écran de votre smartphone est éteint.

pour activer la reconnaissance vocale même quand l’écran de votre smartphone est éteint. Une fenêtre vous explique ensuite que la fonction Voice Match doit être activée pour que l’Assistant Google puisse détecter la requête vocale en mode veille. Appuyez sur J’accepte , puis sur OK .

, puis sur . L’assistant va ensuite vous faire prononcer plusieurs phrases afin de mémoriser votre voix. Une fois l’opération terminée, appuyez sur Suivant.

Vous pouvez désormais lancer l’application et naviguer en mode mains libres, en prononçant la commande vocale : “Hey Google, lance Google Maps“, ou “Ok Google, lance Google Maps“. Une fois sur l’appli, répétez “Hey Google” ou “Ok Google“, et dites “Emmène-moi“, suivi de l’adresse précise, du lieu, ou de la ville où vous souhaitez vous rendre. Google lance alors automatiquement l’itinéraire.

Cette fonction se présente comme une très bonne alternative, si vous ne disposez pas d’Android Auto sur votre voiture, qui a amélioré l’intuitivité de l’interface Google Maps. Notez toutefois que vous devrez renseigner le code d’accès de votre téléphone si celui-ci est verrouillé.

🛣️ Ajouter des étapes à votre itinéraire : pour vous arrêter à des endroits stratégiques en cours de route

Lorsque vous faites de longs trajets, il peut être utile d’ajouter quelques haltes à votre itinéraire. Vous êtes par exemple sur la route des vacances, et vous souhaitez définir des points stratégiques où vous arrêter pour rentabiliser votre trajet, en visitant des lieux sur votre passage, ou en vous arrêtant dire bonjour à un(e) ami(e). De la même manière, vous pouvez ajouter un arrêt à une station service pour faire le plein, ou faire un détour pour manger un morceau afin de faire une pause et de récupérer des forces pour la suite du trajet.

Quoi qu’il en soit, votre fidèle compagnon de route Google Maps va se charger de recalculer le temps d’arrivée jusqu’à l’étape que vous lui aurez indiqué. Une fois que vous serez arrivé, l’application mettra automatiquement le cap sur votre prochaine étape, ou votre destination finale. Sachant que vous pouvez ajouter autant d’étapes que nécessaires. Voici comment ajouter des étapes à votre itinéraire depuis l’application :

Entrez votre destination sur l’application

Touchez la loupe en haut à droite, ou appuyez sur le temps de trajet et sélectionnez Rechercher sur le trajet

en haut à droite, ou appuyez sur le temps de trajet et sélectionnez Renseignez l’adresse de votre étape, puis appuyez sur Ajouter

⭐ Sauvegarder vos lieux préférés : pour les retrouver facilement

Vous avez découvert un super endroit, et il y a de fortes chances pour que vous souhaitiez y retourner à l’avenir ? Vous pouvez demander à Google Maps de mémoriser l’adresse exacte du lieu où vous vous trouvez. De cette manière, vous aurez juste à sélectionner ledit lieu dans votre liste de favoris la prochaine fois que vous souhaitez y retourner. Voici comment vous devez procéder pour sauvegarder une adresse dans Google Maps :

Ouvrez l’appli Maps, puis touchez le nom ou l’adresse du lieu où vous êtes sur la carte.

Appuyez sur le bouton Enregistrer .

. Choisissez une liste dans laquelle sauvegarder l’adresse : Favoris, À visiter, Projets voyages ou Adresses enregistrées. Vous pouvez également ajouter une nouvelle liste.

Vous pouvez ensuite retrouver facilement l’adresse sauvegardée, en vous rendant dans la rubrique Enregistrés, située en bas de l’écran d’accueil de l’appli.