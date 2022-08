Comment payer son essence moins cher ? Les meilleures apps

Comment payer son essence moins cher ? Et bien la meilleure solution reste d’utiliser les applications de comparaison, disponibles gratuitement sur Android et iOS.

Pour faire des économies sur son plein d’essence ou de gasoil, certains font le plein à la fraîche pour que la densité du carburant soir optimale. D’autres appuie doucement sur le pistolet pour ne pas bousculer le précieux liquide et qu’il ne s’échappe alors en vapeur.

Fuel Flash

Bref, chacun y va de son astuce, mais la meilleure pour faire des économies sur son plein, ça reste de chiner le prix le plus bas dans son secteur. Et pour cela, on a des applications qui n’ont pas attendu la hausse des prix pour faire leurs preuves. Nul besoin de les étaler toutes. On se contente ici de vous présenter les trois meilleures dans leurs catégories.

N.B. : les stations-service sont dans l’obligation de déclarer les prix quotidiennement à la DGCCRF. De fait, le gouvernement met à disposition de tous une carte des prix pratiqués sur le territoire. Fiable, ce service est cependant tout sauf pratique à utiliser.

Gasoil Now : la plus complète

C’est sans nul doute l’application la plus complète. Elle permet de configurer son ou ses véhicules afin d’avoir le coût d’un plein complet. Un système de drapeau de couleurs permet de voir en un coup d’oeil les station les moins chères autour de soit.

Télécharger Gasoil Now (iOS/Android)

Il est aussi possible de sélectionner différents carburants avec un ordre de préférence. Ainsi, lors d’une recherche, l’app proposera en premier lieu le SP95 puis après le SP95 E10, par exemple. Cela permet d’élargir son champ de recherche, sans avoir à retourner dans les menus.

Une fois la station idéale trouvée, Gasoil Now permet d’y accéder rapidement via Google Maps ou Waze en transmettant le trajet à ces apps.

Gasoil Now ©Tom’s Guide

Gasoil Now propose également un tracé d’itinéraire afin d’accéder aux stations services disponible le long du trajet. Dommage que l’on ne puisse pas déterminer une zone plus large autour de l’itinéraire. Il est parfois intéressant de s’en écarter d’une dizaine de kilomètres pour atteindre une station encore plus compétitive.

Ergonomique, agréable à utiliser, ludique même, Gasoil Now est l’application à avoir. Attention, si elle est gratuit, elle est truffée de publicités. Au démarrage, vous ne les verrez pas puisque l’option premium est activée par défaut pour une semaine. Pour se départir des publicités, il en coûte 0,99 € pour un an.

Concurrent direct de Gasoil Now, Essence & Co propose un achat unique à 4,99 €. En outre, il permet surtout de configurer son suivi publicitaire et est donc moins intrusif. Essence & Co est tout aussi fiable et complet, mais est loin d’être aussi ergonomique.

Gaspal : la meilleure pour planifier ses trajets

Gaspal est l’application idéale pour programmer son itinéraire. Ce n’est pas la plus ergonomique et la plus jolie, mais elle affiche en un rien de temps les stations les moins chères sur votre trajet. En ce sens, elle fait mieux que Gasoil Now qui ne se contente pas de ne mettre que les prix les plus bas. Bien entendu, il est aussi possible de rediriger un trajet vers Google Maps ou Waze.

Télécharger Gaspal (iOS) Télécharger Gaspal (Android)

Gaspal ©Tom’s Guide

Fuel Flash : la meilleure pour les frontaliers

Plusieurs applications affichent les prix des stations à l’étranger. Fuel Flash s’en est fait une spécialité avec sept pays frontaliers répertoriés :

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Luxembourg

Portugal

Télécharger Fuel Flash (iOS) Télécharger Fuel Flash (Android)

Fuel Flash ©Tom’s Guide

A l’instar de Gasoil Now, elle base ses prix sur les tarifs officiels fournis par les Etats et non par du crowdsourcing. Il est cependant possible d’indiquer des changements de prix à la volée en éditant ses fiches.

Concernant ses fonctions, elles sont limités, mais permettent tout de même de faire une recherche localement ou, plus pratique, sur les environs d’une ville précise, en France ou ailleurs.