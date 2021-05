Google : la double authentification va être activée sur vos comptes

Sur Google, l’authentification à deux facteurs s’apprête à devenir la norme pour plus de sécurité. Le géant des moteurs de recherche veut effectivement rendre la double authentification automatique pour les utilisateurs de Gmail et des autres services.

À l’occasion de la Journée mondiale du mot de passe, Google a annoncé ses nouvelles mesures pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs. Comme il l’a souligné, « les mots de passe représentent la plus grande menace pour votre sécurité en ligne : ils sont faciles à voler, ils sont difficiles à mémoriser et leur gestion est fastidieuse ». Pour remédier à la fragilité des mots de passe, l’authentification à deux facteurs devient de plus en plus populaire. Vous pouvez d’ailleurs activer la double authentification sur la PlayStation 5 pour protéger votre compte des utilisateurs malveillants. Néanmoins, comme nous avions pu l’expliquer par le passé, l’authentification à double facteur (A2F) n’est pas non plus la parade ultime.

« Les mots de passe représentent la plus grande menace pour votre sécurité en ligne » – Crédit : Google

Google a ainsi annoncé qu’il rendra bientôt obligatoire l’authentification à deux facteurs, aussi appelée A2F, pour tous les comptes d’utilisateurs. Ce processus de sécurité sera activé par défaut pour les utilisateurs de Gmail et des autres services de Google. À l’heure actuelle, les internautes font de plus en plus attention à leur sécurité en ligne. Pour vous donner un exemple, les recherches Google « how strong is my password » ont augmenté de 300 % en 2020.

L’authentification à deux facteurs sera bientôt activée par défaut pour les 2 milliards d’utilisateurs

De manière générale, les sites et services en ligne implémentent l’authentification à deux facteurs avec une application mobile dédiée. Ces applications génèrent des codes de validation 2FA que l’utilisateur rentre sur le site ou service en ligne pour s’authentifier. Parmi les applications 2FA les plus populaires, il y a notamment Google Authenticator, LastPass ou même 1Password.

En attendant l’arrivée de l’authentification à deux facteurs activée par défaut pour tous les utilisateurs, Google qui a commencé à déployer Chrome 90 veut d’abord inciter ses deux milliards d’utilisateurs à activer eux-mêmes la double authentification sur leur compte.

Mark Risher qui est le directeur de la gestion des produits, de l’identité et de la sécurité des utilisateurs chez Google a déclaré que : « un jour, nous espérons que les mots de passe volés appartiendront au passé, car les mots de passe appartiendront au passé, mais d’ici là, Google continuera à vous protéger, vous et vos mots de passe ».

Source : Tech Radar