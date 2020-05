Google Maps affiche désormais les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Crédit : Google

C’est une fonctionnalité attendue de longue date. Non seulement par les handicapés, mais aussi par les personnes se déplaçant avec des poussettes ou ceux qui doivent porter de lourdes charges. Il n’y a rien de plus ennuyant que de ne pas savoir si tel bâtiment possède une entrée aménagée et où celle-ci est située si c’est le cas. Google a profité de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité le 21 mai pour lancer le déploiement de la mise à jour. Selon Sasha Blair-Goldensohn qui est ingénieur logiciel chez Google, il y a « 130 millions d’utilisateurs en fauteuil roulant dans le monde ». Si on y ajoute toutes les personnes à mobilité réduite qui se servent de Maps, on peut facilement estimer que cette nouvelle fonctionnalité sera utile à des centaines de millions de personnes.

Une icône de fauteuil roulant va faire son apparition sur Google Maps

Comme l’a précisé Sasha Blair-Goldensohn dans un billet de blog, « imaginez donc que s’assurer avant de partir qu’une destination est accessible en fauteuil roulant puisse être aussi simple que de rechercher l’adresse ». En effet, une fois la fonctionnalité activée, une icône de fauteuil roulant s’affiche sur la carte à côté des lieux possédant une entrée aménagée. De plus, Maps indiquera également si le lieu en question a des toilettes aménagées, mais aussi un parking ou des endroits pour s’asseoir.

En réalité, les informations d’accessibilité étaient déjà disponibles avant l’arrivée de cette mise à jour. C’était cependant beaucoup moins pratique. Les utilisateurs devaient se rendre dans le menu du lieu en question puis dans la rubrique « à propos ». D’ailleurs, les personnes handicapées ne sont pas les seules ciblées par la fonctionnalité d’accessibilité. « Elle profite à tout le monde. À ceux d’entre nous utilisant des fauteuils roulants, aux parents et leur poussette, aux personnes âgées et leurs jambes fatiguées et même aux personnes transportant des objets lourds. Et, en cette période de COVID-19, il est particulièrement important d’être au courant avant de partir afin de ne pas être bloqué en dehors d’une pharmacie, d’une épicerie ou d’un restaurant », a déclaré Sasha Blair-Goldensohn.

La firme de Mountain View a déjà enregistré les données de 15 millions de bâtiments à travers le monde. Et ce grâce aux volontaires du programme Local Guides qui mettent à jour le service de cartographie depuis 2017. En tout cas, il va falloir patienter quelques jours pour profiter de la mise à jour Maps en France. Elle n’est pour le moment déployée qu’au Japon, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni.

Source : Gizmodo