Google Maps devient un meilleur guide touristique grâce à ces nouveautés

Plusieurs nouveautés sont dans les cartons de Google Maps. L’application sera notamment bientôt agrémentée de la technologie Fused Orientation Provider qui devrait bonifier la navigation. Le service de cartographie va également vous aider à trouver les meilleures adresses grâce à un système de listes. Cette nouveauté se cantonnera dans un premier temps aux Etats-Unis et au Canada. Elle devrait ensuite se déployer dans le reste du monde.

Google Maps introduit de nouvelles listes de recommandations

Voici son fonctionnement. En tapant le nom d’une ville dans Google Maps, vous aurez accès à trois listes de recommandations alimentées par la communauté et des sites tiers :

La liste “Trendings” est mise à jour chaque semaine avec les lieux les plus populaires du moment.

est mise à jour chaque semaine avec les lieux les plus populaires du moment. La liste “Top” répertorie les lieux les plus appréciés par la communauté.

répertorie les lieux les plus appréciés par la communauté. La liste “Gems” dévoile les pépites insoupçonnées qui méritent le détour.

Pour mieux s’organiser, les utilisateurs peuvent déjà créer des listes de lieux sur l’application Google Maps depuis l’onglet “Enregistrés”. Il sera bientôt possible de les classer chronologiquement comme un itinéraire, de les annoter et de les associer avec vos publications sur les réseaux sociaux. Ces changements sont confirmés dans le monde entier sur Android et iOS.

Enfin, Google Maps va exploiter l’intelligence artificielle et les avis des internautes pour vous résumer ce qu’il faut savoir sur un lieu d’intérêt. “Vous pouvez désormais avoir une bonne idée d’un lieu et de ses points forts en un coup d’œil grâce à l’IA de Google qui identifie les informations clés de la communauté Maps. Recherchez un lieu et vous verrez des photos et des avis qui résument ce que les gens aiment”, indique le constructeur.

L’IA sera notamment capable d’identifier un plat sur une photo en se référant au menu du restaurant, d’indiquer son prix et sa popularité. Elle pourra aussi préciser s’il est végétarien ou végétalien. Ce n’est toutefois qu’un avant-goût des fonctionnalités IA qui arriveront prochainement sur l’application. A l’avenir, Google Maps va s’agrémenter d’un chatbot qui aidera les utilisateurs à trouver des lieux adaptés à leurs envies et à leurs contraintes.