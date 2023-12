Google Maps va mieux protéger votre vie privée grâce à ces nouvelles fonctionnalités

© Envato

Ces derniers mois, Google Maps a eu droit à de nombreux ajustements. Outre la nouvelle palette de couleurs décriée par certains, l’application a récupéré une flopée de fonctionnalités intéressantes comme la vue immersive et la réalité augmentée. Dans un nouvel article de blog, le géant du Web annonce l’arrivée d’une nouvelle palette d’outils visant à protéger plus efficacement votre vie privée et votre historique de navigation.

Google Maps ajoute de nouvelles fonctions pour préserver votre vie privée

Enregistrement de l’historique des positions en local : ce paramètre permet de générer une carte personnelle des lieux fréquentés, des itinéraires et des déplacements. A l’avenir, cet historique sera conservé par défaut sur votre appareil plutôt que dans le cloud. L’idée est de vous donner “encore plus de contrôle sur vos données”, souligne Google. Si vous craignez de perdre votre téléphone ou si vous en achetez un nouveau, vous pourrez évidemment toujours opter pour une sauvegarde en nuage, chiffrée de bout en bout.

Suppression automatique de l’historique des positions : lorsque vous activerez l’historique des positions pour la première fois, la suppression de vos données s’enclenchera automatiquement après 3 mois (au lieu de 18 mois). Il sera toutefois possible de configurer une période plus longue si vous souhaitez conserver ces données plus longtemps, voire même désactiver complètement la suppression automatique.

Ces deux nouveautés seront déployées progressivement en 2024 sur les applications Android et iOS de Google Maps. Une notification vous informera de leur arrivée. D’autres nouveautés sont prévues dans les prochaines semaines :

Une interface pour vos activités récentes : sur la fiche d’un lieu d’intérêt (comme un commerce), un menu centralisera bientôt tous vos déplacements récents (itinéraires, visites, etc). Et vous pourrez facilement les supprimer en quelques clics.

De nouveaux raccourcis : sur la carte, vous êtes représenté par un point bleu. En cliquant dessus, vous aurez accès rapidement à vos paramètres de localisation et d’historique des positions. Vous pourrez ainsi les modifier très facilement.

Rappelons également que Google Maps simplifie désormais la navigation en transports en commun grâce à de nouveaux filtres et des instructions plus claires. A l’avenir, un chatbot fera en outre son apparition sur l’application. Il pourrait permettre d’aiguiller les utilisateurs et de valider les contributions plus rapidement.