Google Maps : l’IA va vous aider à trouver les meilleures activités à proximité

Google Maps a déjà commencé à exploiter l’intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités poussées aux utilisateurs, en témoigne l’arrivée récente d’Immersive View. Mais le géant de la navigation a plus d’un tour dans son sac. En novembre dernier, des indices faisant état de l’arrivée d’un chatbot avaient été découverts dans les entrailles de la version bêta de l’application Android. A l’époque, nous ne pouvions toutefois que spéculer sur les prérogatives de ce futur assistant.

Nous en savons désormais plus. Dans un article de blog, Google a révélé que le déploiement de cet agent conversationnel avait débuté. Les utilisateurs peuvent s’adresser à lui en langage naturel pour lui demander de trouver des lieux adaptés à leurs envies et à leurs contraintes. Il suffit de lui expliquer simplement ce que vous souhaitez faire. Le chatbot vous fera des suggestions poussées en piochant dans l’immense base de données de l’application.

Google Maps : quand l’IA se transforme en guide touristique

Et Google de donner quelques cas de figure pour illustrer le champ d’action de son nouveau chatbot. “Tout le monde a des préférences différentes : un ami est végétalien, un autre ne s’aventurera pas en ville et un autre a un chien qui ne le quitte jamais. Avec tant de facteurs à prendre en compte, vous aurez besoin d’aide pour trouver l’endroit idéal où aller”. L’agent conversationnel pourra alors générer des recommandations respectant les contraintes de chacun.

Vous cherchez des friperies et des pépites vintage ? Formulez simplement votre demande et l’outil se chargera de vous suggérer plusieurs lieux d’intérêt (magasins de vêtements, de vinyles, marchés aux puces, brocantes, etc) accompagnés de photos et d’avis résumés. Vous pourrez ensuite lui demander de vous recommander un lieu pour déjeuner collant avec l’atmosphère vintage de vos emplettes.

Par ailleurs, l’IA de Maps sera bien utile lorsque vous devrez changer vos plans. En cas d’averses par exemple, vous pourrez lui demander de vous conseiller des activités en intérieur situées à proximité. Si vous avez des enfants, il suffira de le préciser pour que Google Maps suggère des activités adaptées aux plus jeunes.

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée à un panel limité d’utilisateurs (les guides locaux les plus actifs) localisés aux Etats-Unis. “Leurs idées et leurs précieux commentaires nous aideront à façonner cette fonctionnalité afin que nous puissions la proposer à tout le monde au fil du temps”, précise Google. En attendant son déploiement en France, on vous détaille ici les fonctionnalités incontournables de Google Maps.