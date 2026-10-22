Google Maps : l’IA qui exaspère les conducteurs Android Auto débarque sur CarPlay

Bavard, capricieux, parfois incapable de composer un simple numéro : sur Android Auto, Gemini traîne une réputation encombrante. Google l’installe pourtant aujourd’hui au cœur de Google Maps sur CarPlay, avec une promesse ambitieuse. Et les premiers essais menés en Europe réservent une surprise que peu de propriétaires d’iPhone voyaient venir.

Sur CarPlay, Google Maps accueille désormais Gemini, accessible d’un simple toucher pendant le guidage. © DenPhotos

Google a commencé le 21 octobre à déployer Gemini dans Google Maps sur Apple CarPlay. Les conducteurs américains sont servis en premier, le déploiement mondial suit déjà son cours, et Bogdan Popa, journaliste chez autoevolution, affirme avoir reçu la fonction en Europe sur un iPhone 15 Pro. Une première : l’application de navigation de Google propose enfin un assistant vocal directement sur l’écran de la voiture. Jusqu’ici, l’Assistant Google restait cantonné à la navigation lancée sur le téléphone lui-même, rappelle 9to5Google.

Comment fonctionne Gemini dans Google Maps sur CarPlay

Pendant le guidage, une icône Gemini s’affiche sur le bord droit de l’interface. Un toucher suffit pour engager la conversation. Google met en avant les requêtes gigognes : quel parc offre la plus belle vue sur la ville, à quelle heure s’y rendre pour éviter la cohue, quel temps fera-t-il à l’arrivée. On demande ensuite à l’assistant de lancer l’itinéraire, en précisant au passage d’éviter les péages. Google y voit “une manière conversationnelle de trouver des arrêts en route, de signaler des perturbations, d’obtenir des informations sur des lieux”, selon des propos rapportés par Engadget.

Le contexte se conserve d’une question à l’autre. Bogdan Popa a demandé le café servant le meilleur cappuccino du quartier, puis simplement “c’est cher ?” : Gemini a compris qu’il parlait toujours du même établissement.

Les signalements de trafic profitent aussi du langage courant. Lâcher “la circulation est devenue un cauchemar dans cette petite rue” suffit pour que l’IA enregistre un embouteillage. Google Maps propose ces alertes sur CarPlay depuis début 2024, avec un éventail resserré (accidents, travaux, radars), là où Waze recense aussi les objets sur la chaussée, les feux en panne ou les nids-de-poule.

Sur Android Auto, un passif chargé

Depuis son arrivée fin 2025, Gemini collectionne les déconvenues sur la plateforme de Google : réponses interminables, appels impossibles, secours compris, itinéraires Waze qui avortent ou encore routines Google Home ignorées. Longtemps, le retour à l’Assistant Google servait de bouée de secours. Cette échappatoire a disparu le 3 septembre, date à laquelle Google a mis son ancien assistant à la retraite sur Android et Android Auto, comme le relevait autoevolution.

Une version CarPlay plus aboutie

Le paradoxe tient dans le verdict de Bogdan Popa : aucun bug relevé, une réactivité qui l’a impressionné, et le sentiment d’une intégration plus soignée que sur Android Auto. Un essai isolé, qu’il faudra confronter à l’épreuve du grand nombre.

Google arrive par ailleurs en terrain concurrentiel. Depuis qu’iOS 26.4 a ouvert CarPlay aux applications conversationnelles tierces, ChatGPT, Perplexity et Grok s’y sont installés. Le déploiement pouvant prendre quelques jours, pensez à mettre à jour Google Maps sur votre iPhone si l’icône tarde à apparaître.

Source : autoevolution