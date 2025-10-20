Une petite nouveauté sur Google Maps qui simplifie encore plus vos trajets quotidiens

Image par Tobias Albers-Heinemann de Pixabay

Le temps de trajet vers la maison s’affiche enfin automatiquement sur Google Maps

L’application Google Maps, utilisée chaque jour par des millions de personnes dans le monde, va bientôt afficher le temps de trajet vers la maison directement sur son écran d’accueil. Une amélioration simple, mais pratique. Désormais, juste sous la barre de recherche de Google Maps, on peut voir une petite pastille « Maison » (ou Home en anglais) indiquant le temps estimé pour rentrer chez soi. Plus besoin d’ouvrir un itinéraire ou de lancer la navigation. L’information apparaît tout de suite.

Cette nouveauté vient compléter une mise à jour publiée plus tôt dans l’année, qui permettait déjà d’afficher les heures d’arrivée estimées dans le planificateur d’itinéraire. Le concept n’a rien de révolutionnaire, mais il apporte un vrai confort. Même si vous connaissez parfaitement le chemin du retour, savoir combien de temps il vous faudra selon la circulation peut vous faire gagner du temps. Vous pouvez ainsi décider de partir plus tard ou d’activer la navigation pour trouver un trajet plus rapide.

Cette fonction est très pratique au quotidien

Imaginez : il est 18 heures, vous terminez votre journée de travail. En jetant un œil à votre téléphone, vous voyez qu’il faut 25 minutes pour rentrer chez vous. Parfait. Mais si l’application indique 50 minutes à cause des bouchons, vous pouvez attendre un peu avant de partir. L’affichage se met à jour automatiquement, sans que vous n’ayez rien à faire.

Cette amélioration n’est pas la seule à arriver sur l’application. Google a récemment rendu la navigation en transports en commun beaucoup plus fluide. Avant, lorsqu’on lançait un itinéraire en bus ou en métro, il était impossible de consulter d’autres lieux ou de modifier son trajet sans tout recommencer. Maintenant, un bandeau en bas de l’écran montre la progression en temps réel, tout en laissant la carte accessible. On peut donc zoomer, rechercher une adresse ou changer de destination sans interrompre la navigation.

Google Maps intègre enfin les alertes radars pour une conduite plus sûre

Moins de voitures, plus d’options : Google Maps change notre façon de bouger

Un test encore limité

Pour l’instant, Google n’a pas encore confirmé cette nouvelle option. Elle semble être en phase de test, accessible seulement à certains utilisateurs. Si vous avez la chance de voir apparaître le temps de trajet vers votre domicile sur l’écran principal de Maps, c’est que vous faites partie des premiers à en profiter.

Source : Android Authority