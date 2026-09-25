« L’Assistant était tellement meilleur » : Gemini montre encore ses limites sur Android Auto

Depuis plusieurs mois, Gemini sur Android Auto rencontre des problèmes avec une fonctionnalité pourtant basique : les appels. Témoignage préoccupant, un utilisateur au volant n’est pas parvenu à contacter les secours par l’intermédiaire de l’assistant.

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Gemini n’a eu de cesse de décevoir depuis qu’il a commencé à remplacer l’Assistant Google sur Android Auto. L’agent conversationnel peine notamment à passer des appels chez certains utilisateurs qui s’en plaignent régulièrement depuis plusieurs mois. Tout récemment, un usager a même confié qu’il ne parvenait pas à contacter le 911, numéro d’urgence nord-américain, en passant par Gemini.

“C’est la deuxième fois en une semaine que j’appelle le 911 pour signaler un accident et j’entends ‘Appel du 911 en cours’ (ou ‘Composition en cours’), mais rien ne se passe. Aucune connexion. Aucun message d’erreur, rien du tout”, déplore un utilisateur sur Reddit. Et lorsqu’il demande des comptes à Gemini, ce dernier lui répond insolemment : “Je ne peux pas passer d’appels depuis Android Auto”.

Appels, messages, musique… Gemini accumule les problèmes sur Android Auto

Comme sur les smartphones Android, Gemini est censé améliorer sensiblement l’expérience mains libres en permettant des interactions plus naturelles et la réalisation de tâches plus complexes par commande vocale. Or il peine encore à réaliser des actions basiques comme passer un appel, lancer une chanson ou envoyer un message.

Des problèmes qui sont toujours d’actualité, confirment plusieurs témoignages récents. “La plupart de mes messages dictés ne sont pas envoyés et je me retrouve à m’arrêter pour envoyer des textos ou à écrire en roulant. L’assistant était tellement meilleur pour les tâches de base… d’assistant”, soupire un utilisateur désabusé.

Un autre usager explique ne pas parvenir à joindre sa femme. Comme dans le cas du 911 évoqué plus haut, la mention “Appel en cours” s’affiche à l’écran, mais l’appel n’aboutit jamais. Les problèmes persistent également avec les applications de streaming musical comme Amazon Music et YouTube Music : certains usagers ne parviennent pas à lancer une chanson spécifique via l’assistant IA. En outre, Gemini peut échouer à déclencher les automatisations Google Home lorsqu’il se connecte à AA.

Alors qu’une grosse refonte d’Android Auto se prépare, Google serait bien inspiré de corriger les nombreux dysfonctionnements liés à son IA, qui continuent de dégrader l’expérience utilisateur à bord.