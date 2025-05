CarPlay Ultra d’Apple : les premières marques à l’intégrer dans leurs véhicules

© Rawpixel.com / Freepik

CarPlay Ultra débarque

Annoncée lors de la WWDC 2022, la nouvelle technologie CarPlay Ultra d’Apple devient enfin réalité et marque une avancée décisive dans l’intégration du numérique à bord des véhicules. Cette technologie impose une nouvelle norme dans la manière dont le numérique s’invite à bord. Il s’agit d’un pas de plus vers la voiture entièrement pilotée par logiciel.

C’est Aston Martin, symbole du luxe britannique, qui inaugure cette technologie de nouvelle génération après plusieurs mois d’attente.

CarPlay Ultra fonctionne-t-il avec votre iPhone ?

Avec CarPlay Ultra, Apple ne se limite plus à projeter les fonctionnalités de l’iPhone. L’interface s’étend désormais à tous les écrans de la voiture, y compris celui du tableau de bord. Toutes les données de conduite (navigation, musique, gestion du véhicule, climatisation, etc.) sont entièrement repensées dans une esthétique fidèle à l’univers Apple. Les couleurs, les typographies et les fonds peuvent être personnalisés pour coller à l’ADN de chaque fabricant.

Chez Aston Martin, les modèles DB12, Vantage, Vanquish, DBX et DBX707 seront les premiers à proposer cette technologie en Amérique du Nord. Les véhicules déjà livrés recevront une mise à jour chez le concessionnaire. En revanche, les versions 2025 intégreront CarPlay Ultra dès leur sortie d’usine. D’autres marques comme Hyundai, Kia et Genesis ont également exprimé leur intention d’adopter cette nouvelle version, sans pour autant préciser de calendrier.

Apple, de son côté, reste discret sur les partenaires à venir, probablement en raison de la prudence de certains acteurs du secteur, à l’image de General Motors, qui fait le choix inverse en abandonnant même le CarPlay classique.

Il est important de mentionner que tous les iPhone déjà capables d’utiliser CarPlay traditionnel fonctionneront aussi avec Ultra, à condition d’être sous iOS 16 ou une version plus récente. Certaines fonctions avancées peuvent nécessiter iOS 17. La connexion peut s’effectuer via câble ou sans fil, en fonction de l’équipement du véhicule.

Mais attention : cette nouvelle génération de CarPlay nécessite une infrastructure moderne côté automobile. Un système d’infodivertissement compatible, plusieurs écrans intégrés et une prise en charge native par le constructeur sont indispensables. Autrement dit, les voitures plus anciennes ou les solutions aftermarket ne pourront pas en bénéficier.

Source : Les Numériques