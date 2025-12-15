Les nouvelles mesures qui attendent les conducteurs en 2026

En 2026, de profonds bouleversements attendent les automobilistes, et les bonnes nouvelles se feront rares.

Automobilistes, préparez-vous à une année 2026 pleine de changements

L’année 2026 ne se contentera pas de tourner une page du calendrier. Elle va aussi rebattre les cartes pour des millions d’automobilistes. La fiscalité, les aides à l’achat, la réglementation et les usages du quotidien évoluent parfois discrètement, parfois brutalement. Les conducteurs devront donc s’adapter à un environnement plus exigeant, et souvent plus coûteux.

Certaines décisions restent toutefois suspendues aux arbitrages politiques, notamment autour du budget 2026 encore en discussion. Voici ce qu’il faut retenir des changements déjà actés et de ceux qui se profilent.

Ce qui évolue dès le 1er janvier 2026

Un coup de pouce renforcé pour l’électrique

La prime à l’achat, désormais financée via les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), est revue à la hausse. Selon les revenus, l’aide pourra atteindre jusqu’à 5 700 €, avec un bonus supplémentaire pour les modèles équipés de batteries produites en Europe. En revanche, son montant dépendra fortement des accords entre les constructeurs et les fournisseurs d’énergie.

Le leasing social sur la sellette

Relancé fin 2025 dans une version nettement moins généreuse, le leasing social peine à convaincre. Le faible engouement laisse penser que le dispositif pourrait s’arrêter définitivement, d’autant que le bonus classique devient plus attractif.

Durcissement du malus CO2

Dès janvier, le malus CO2 s’appliquera à partir de 108 g/km, avec des montants en nette hausse et un plafond porté à 80 000 €. Sans hybridation, il devient très difficile d’y échapper.

Le malus au poids s’étend

Le seuil déclencheur du malus au poids passe à 1 500 kg, avec une taxation progressive pouvant atteindre 30 € par kilo excédentaire. Les véhicules électriques restent exonérés… mais seulement jusqu’au 1er juillet 2026, date à laquelle certains modèles mal notés sur le plan environnemental seront à leur tour concernés.

La fin d’un avantage fiscal pour le recharge à domicile

Le crédit d’impôt de 500 € pour l’installation d’une borne de recharge à domicile disparaît, sauf prolongation de dernière minute.

Hausse attendue des carburants et de l’électricité

L’augmentation des obligations liées aux CEE devrait se traduire par une hausse des prix à la pompe et sur les factures d’électricité, estimée à plusieurs centimes par litre pour les carburants.

Nouvelles règles et contrôles

Des plaques d’immatriculation provisoires à fond rose font leur apparition, le contrôle technique intègre un nouveau motif de contre-visite lié aux rappels de sécurité (airbags Takata notamment), et le réseau de recharge public franchira le cap des 200 000 bornes.

Ce qui changera au fil de l’année 2026

Les péages augmenteront légèrement en février, les villes supprimeront progressivement des places de stationnement près des passages piétons, et les ZFE restent en place malgré les débats politiques. Enfin, les discussions européennes sur la fin du permis de conduire à vie commenceront à s’imposer dans le débat public français, ouvrant la voie à une réforme majeure à moyen terme.

