Gemini plante Waze sur Android Auto : les conducteurs perdent patience

Sur Android Auto, l’assistant Gemini échoue systématiquement à lancer un itinéraire dans Waze. Google Maps reste la seule alternative fonctionnelle, au grand dam des conducteurs fidèles à l’appli communautaire.

L’interface de Waze affichée sur l’écran d’infodivertissement d’une voiture via Android Auto. © DR

Gemini sait désormais décrire un embouteillage en langage naturel dans Google Maps, guider un automobiliste grâce aux façades de bâtiments et aux repères visuels, enrichir les instructions virage par virage. Côté Maps, l’assistant de Google accumule les prouesses depuis la refonte immersive en cours de déploiement. Côté Waze, en revanche, c’est le néant.

L’assistant tente, Waze capitule

Des conducteurs signalent sur un fil du forum officiel Android Auto un scénario reproductible à l’envi : Gemini reçoit la commande vocale, Waze amorce le calcul d’itinéraire, puis l’application abandonne sans message d’erreur et retourne à la vue cartographique. Vidage du cache, purge des données applicatives, réinstallation des dernières moutures de Gemini et de Waze : aucun de ces remèdes classiques ne débloque la situation. La même requête formulée vers Google Maps aboutit sans accroc, ce qui confine le problème à l’interconnexion entre l’assistant et l’appli communautaire.

Un énième accroc dans un déploiement chaotique

Le constat n’a rien d’isolé. Depuis son arrivée sur Android Auto, Gemini enchaîne les ratés : bugs en pagaille dès les premières semaines, retour intempestif de Google Assistant après la mise à jour 16.7, incapacité à passer des appels. Waze lui-même traîne un bug d’annulation d’itinéraire non résolu depuis des mois.

Google a estampillé le signalement en « trending issue » sur son forum de support, sans avancer de calendrier pour un correctif. Revenir à Google Assistant reste techniquement possible, mais la manœuvre a une date de péremption : Google a clairement désigné Gemini comme successeur définitif de son ancien assistant vocal.

Source : autoevolution