Android Auto : un nouveau bug avec Gemini agace des milliers de conducteurs

Les conducteurs qui comptent sur leurs routines domotiques au volant se heurtent à un mur : Gemini, censé remplacer Google Assistant dans l’habitacle, échoue systématiquement à déclencher les automatisations Google Home dès qu’Android Auto prend la main.

Gemini semble faire des siennes sur Android Auto pour certains. © Google

Depuis plusieurs semaines, les signalements s’accumulent sur Reddit et les forums d’assistance Google. Le constat est limpide pour les personnes touchées : une commande vocale du type « lance ma routine Bonsoir » fonctionne parfaitement sur le smartphone seul, mais dès que le téléphone se connecte au système d’infodivertissement du véhicule via Android Auto, Gemini décroche. Certains conducteurs reçoivent des réponses hors sujet, d’autres se voient gratifiés d’un laconique « un problème est survenu ».

Un bug sélectif, pas un blocage total

Le dysfonctionnement n’affecte pas l’ensemble du parc. Quelques possesseurs rapportent que leurs routines passent sans accroc, y compris connectés à Android Auto. Cette intermittence rend le diagnostic d’autant plus épineux : impossible de pointer du doigt une version précise de l’application ou un modèle de véhicule fautif. Sur la page des problèmes connus d’Android Auto, maintenue par Google et mise à jour le 10 juillet 2026, aucune entrée ne mentionne les routines Google Home.

La transition Gemini, toujours cahoteuse dans l’habitacle

Ce raté s’ajoute à la longue liste des frictions accumulées depuis le remplacement progressif de Google Assistant par Gemini dans Android Auto, amorcé fin 2025. Réponses trop bavardes, géolocalisation défaillante, appels vocaux inopérants : le fil des doléances ne tarit pas. Faute de solution officielle, plusieurs conducteurs confient être revenus à Google Assistant pour retrouver l’accès à leurs automatisations, un repli qui ne pourra pas durer indéfiniment puisque Google prévoit la mise à la retraite de son ancien assistant. Aucune explication de Google n’a filtré à ce stade.

Source : Android Authority, autoevolution