Google Pixel 6a : le prochain smartphone milieu de gamme pourrait être le plus intéressant de la série

Les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google devraient sortir cet automne l’automne. La production se fera en Chine pour éviter d’autres délai de fabrication. Les nouveaux smartphones arborent un nouveau design, sont équipés de meilleures caméras, et profitent de la nouvelle puce Google Tensor. Avec bien sûr, des caractéristiques plus intéressantes pour le Pixel 6 Pro. En parallèle de sa gamme principale, Google sort chaque année un téléphone milieu de gamme, plus abordable. Cette année, le Google Pixel 5a a eu peu de succès comparé à son prédécesseur. En effet, le Google Pixel 4a de 2020 était très bien placé niveau rapport qualité/prix. Avec un Pixel 5a qui n’était pas été à la hauteur, et une gamme Pixel 6 prometteuse, il est tout à fait possible que le Google Pixel 6a de 2022 soit un très bon téléphone milieu de gamme.

Le Google Pixel 6a aura-t-il le design du Google Pixel Pro 6? Crédits – Google

Un smartphone milieu de gamme qui profiterait de caractéristiques haut de gamme

Le Google Pixel 5a n’est pas un mauvais téléphone, mais il n’apporte pas grand-chose de nouveau. Il remplit simplement ses fonctions pour un usage basique. Une fois que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront sortis, plus rien n’empêchera Google d’apporter la vision de la gamme Pixel 6 à ses smartphones milieu de gamme. Avec des Pixel 6 et Pixel 6 pro qui semblent être de très bons téléphones, cela laisse penser que le Pixel 6a sera lui aussi un très bon smartphone, avec un prix plus abordable.

Google a montré qu’ils pouvaient faire de très bon téléphones milieu de gamme. Ces smartphones sont parfois même plus intéressants que la gamme principale. Par exemple, le Pixel 3 souffrait d’une mauvaise gestion de la RAM, tandis que le Pixel 3a affichait de meilleures performances pour quelques centaines de dollars de moins. La même chose s’est passée pour le 4a, qui excellait dans presque toutes les catégories. Mais le Pixel 4, lui, était critiqué pour sa batterie peu performante. Avec des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui semblent prometteurs, il y a des chances que le Google Pixel 6a soit, lui aussi, un très bon téléphone. Il faudra cependant patienter un peu, puisque le 6a ne sortirait logiquement qu’en 2022. En attendant, le duo Pixel 6 et Pixel 6 Pro devrait être dévoilé dans peu de temps.

Source: Screenrant