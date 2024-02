Google Pixel 7 5G : ne ratez pas cette offre incroyable chez Aliexpress

La boutique Aliexpress n’est pas avare en terme de réduction et elle n’attend pas les soldes pour vous proposer des bons plans. Actuellement, c’est le smartphone Google Pixel 7 5G qui bénéficie d’une très belle offre et passe ainsi à 386,57 € au lieu de 642, 85 €. Pour en profiter, il ne vous reste plus qu’à lire les lignes ci-dessous.

Google Pixel 7 : cet incroyable smartphone est à un prix exceptionnel

Le Google Pixel 7 5G est la dernière itération de la série de smartphones Pixel de Google, réputée pour son intégration étroite avec Android pur et ses fonctionnalités logicielles avancées. Il propose des performances et des fonctionnalités qui devrait répondre à vos besoins du quotidien. Actuellement en promo chez Aliexpress, c’est le moment de le découvrir. Toutefois, avant de vous lancer, voici quelques détails à connaître.

Google Pixel 7 (256 Go) € Google Pixel 7 (256 Go) 419€

Pixmania FR 419€

Back Market 429€

Rakuten 475.48€

Cdiscount 479.90€

Fnac 559€

RueDuCommerce 569.99€ Plus d’offres

Le Google Pixel 7 est équipé d’un processeur Tensor G2 de Google, ce processeur puissant va vous offrir des performances fluides et réactives. Du côté de son écran il est tout autant qualitatif grâce à une dalle OLED de 6,3 Full HD avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz, le tout pour une résolution améliorée par rapport aux modèles précédents, offrant ainsi une expérience visuelle nette et immersive.

La photographie ne vous laissera pas non plus indifférent car ce smartphone propose une belle qualité d’image grâce à son système de caméras avancé soit un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra-large de 12 MP. On peut dire que Google met l’accent sur des fonctionnalités logicielles avancées pour améliorer la photographie.

Ce sont donc de belles performances intégrées dans un smartphone au design raffiné et élégant avec des finitions de haute qualité et des détails bien pensés. Toutefois, si vous pensez que ce modèle ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.