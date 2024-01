Le remarquable Samsung Galaxy A54 5G est à prix cassé, ne ratez surtout pas cette superbe affaire

Le Galaxy A54 5G (128 Go) est sans aucun doute le meilleur smartphone de milieu de gamme de Samsung. Pour les soldes, de nombreuses enseignes dont le site du fabricant propose des réductions sur ce très bon mobile. Actuellement, l’offre la plus intéressante est celle d’Amazon. En effet, le smartphone et son chargeur sont au prix de 419 €, au lieu de 499 €. Pour rappel, de base, le Galaxy A54 est vendu sans l’adaptateur secteur. En résumé, c’est une très belle affaire. Sinon, il est possible de se le procurer seul sur le site du géant américain au prix de 349 €.

🔥 Pourquoi acheter le Samsung Galaxy A54 5G ?

En termes de prix/performances, le Galaxy A54 5G est des smartphones les plus intéressants du marché. En effet, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Pour le coup, la qualité d’affichage est excellente. Ensuite, il dispose du processeur Exynos 1380 épaulé par 8 Go de ram. Ses performances sont suffisantes pour la majorité des usages. Sinon, nous sommes ici sur la version 128 Go et chose rare de nos jours, il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD.

Il se débrouille également très bien sur la partie photo. D’ailleurs, ce modèle est équipé d’un grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un objectif macro de 5 Mpx. D’autre part, il possède une batterie de 5000 mAh capable d’assurer environ 2 jours d’autonomie. Seul bémol, sa charge rapide de 25W est peu performante. Pour finir, il est certifié IP67 et l’entreprise garantit 4 années de mises à jour de l’OS.