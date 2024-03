Le Samsung A34 5G à seulement 210 € chez AliExpress !

Cette semaine, c’est l’anniversaire AliExpress. C’est l’occasion de faire le plein de bons plans et de s’offrir des produits high tech à petit prix. Aujourd’hui, on a trouvé pour vous un excellent smartphone en promotion. Le Samsung A34 5G est disponible pour seulement 210 euros.

Pour le quatrième jour de l’anniversaire AliExpress, on vous propose une belle offre sur un smartphone qui plaira au plus grand nombre, le Samsung A34 5G. Sorti l’année dernière au prix de vente conseillé de 399 euros, il est maintenant disponible sur AliExpress pour seulement 210,77 euros en utilisant le code promo TOMSGD20.

Samsung A34 5G > 210,77 € chez AliExpress

Pour information, ce code promo est actif jusqu’au 27 mars à 23h59. Et si vous voulez acheter d’autres produits sur AliExpress, vous avez la possibilité d’utiliser les codes promo suivants, exclusifs à Tom’s Guide, utilisables sur l’ensemble du site et cumulables avec les offre en cours :

TOMSGD05 : 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat

: 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat TOMSGD10 : 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat

: 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat

: 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat TOMSGD40 : 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat

: 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat TOMSGD80 : 80 euros remboursés à partir de 499 euros d’achat

À lire aussi : notre guide des meilleurs smartphones Samsung

⚙️ La qualité Samsung à tout petit prix

Samsung est surtout connu pour ses smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S24. Mais heureusement, la marque coréenne pense aussi à ses clients aux budgets plus serrés. Chaque année, plusieurs modèles de milieu de gamme sortent qui allient le savoir-faire de la marque et un bon rapport qualité-prix.

Le Samsung Galaxy A34 5G est un très bon exemple puisqu’il propose des caractéristiques très honorables qui suffiront largement pour l’immense majorité des utilisateurs. On commence par la partie la plus visible : l’écran. On trouve une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition FullHD+ (1080 x 2340 pixels) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. On profite donc de contrastes infinis et d’une très grande fluidité.

En ce qui concerne les performances, on profite d’une puce huit cœurs Mediatek Dimensity 1080 couplée à 8 Go de RAM. Pour le stockage, on retrouve 128 Go. La grande batterie de 5000 mAh offre jusqu’à deux jours d’autonomie. Certifié IP67, ce modèle résiste aux poussières et à l’eau.

Enfin, pour la partie photo, le Galaxy A34 est équipé d’un module arrière triple capteur : grand-angle 48 mégapixels avec stabilisation optique, ultra grand-angle 8 mégapixels et macro de 5 mégapixels. À l’avant, on pourra se prendre en selfie avec une caméra 13 mégapixels.