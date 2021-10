Google présentera les Pixels 6 le 19 octobre, nouveaux visuels et détails

Pixel 6 et Pixel 6 pro vont bénéficier d’une présentation officielle de la part de Google ce 19 octobre. Promis comme entièrement repensés, nous devrions en savoir plus sur ces téléphones propulses par la nouvelle puce Tensor.

Pixel 6 et Pixel 6 pro feront leurs débuts cet automne, et c’est à ce moment-là que tous les détails nous sont normalement partages. Mais suite aux nombreuses fuites, Google a décidé de prendre de l’avance. Il dévoile déjà plusieurs visuels et détails. Un nouveau look, une nouvelle caméra, une toute nouvelle puce et la promesse de surpasser ses précédents modèles.

Visuels inédits du Google Pixel 6 et Google Pixel Pro 6 – Crédits : Google Pixel

Le Pixel 6 et le Pixel 6 pro seront chacun disponibles en trois couleurs, le premier se déclinant dans des tons pastel de vert, rouge et noir. Le Pro prend des teintes plus métalliques de noir, d’or et de gris. Concernant l’avant du téléphone, le Pixel 6 pro aura un écran QHD+ de 6,7 pouces (3 200 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Pixel 6 aura un écran FHD+ de 6,4 pouces (2 400 x 1 080 ) s’affiche avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une caméra frontale de style perforateur est centrée en haut, et il y aurait 12 mégapixels sur le Pixel 6 pro et 8 mégapixels sur le Pixel standard 6. Google Pixel 6 Pro : un bloc photo avec 3 caméras

Passons à la barre de caméra. Le Pixel 6 pro dispose de trois caméras, dont un téléobjectif avec un zoom optique 4x. Le Pixel 6 standard n’aura pas de téléobjectif. Les mégapixels exacts n’ont pas été divulgués par Google, mais les fuites précédentes nous ont déjà permis de vous faire un descriptif complet du bloc photo. Il posséderait un appareil photo large de 50 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels sur les deux modèles. Le téléobjectif du modèle pro aurait un objectif de 48 mégapixels.

Google sensor – Credits : Google Pixel