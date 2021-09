Google Pixel 6 Pro: un sérieux concurrent pour l’iPhone 13 Pro Max?

L’iPhone 13 Pro Max est-il le smartphone le plus intéressant du marché ? Il présente en tous cas des améliorations significatives par rapport aux générations précédentes. A commencer par la toute nouvelle puce A15, encore plus performante que la déjà très bonne puce A14. Ou encore un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz (même si toutes les applications ne peuvent pas en profiter), qui ne joue pas trop sur la batterie. Le module photo a lui aussi été amélioré. Les objectifs sont plus rapides, et plus performants en faible luminosité (avec notamment une meilleure résolution sur la caméra principale). L’ultra grand angle se dote d’une mise au point automatique, et le traitement de l’image en vidéo est amélioré. Mais un autre concurrent semble vouloir lui aussi faire sa place.

Un tout nouveau module photo équipe le Google Pixel 6 Pro – Crédits : Google

Google Pixel 6 Pro : des arguments convaincants

L’iPhone 13 Pro Max n’est pas le seul à apporter des nouveautés intéressantes. Même si peu d’informations sont confirmées concernant le Pixel 6 Pro, il semblerait déjà que ce smartphone apporte un vent de fraicheur sur la gamme, après un Pixel 5 effacé. Google a par exemple confirmé la présence de leur toute nouvelle puce propriétaire, la Google Tensor. Elle serait au moins aussi bien que le processeur Qualcomm Snapdragon 888. Difficile pour l’heure de la comparer à celle d’Apple, mais elle est déjà prometteuse. Le module photo a lui aussi été repensé, et devrait être encore meilleur que sur les générations précédentes, avec un imposant module de 3 caméras arrière. Enfin, l’écran devrait offrir le même taux de rafraichissement que celui de l’iPhone 13 Pro Max, soit 120 Hz.

Sur d’autres points, le Pixel 6 Pro ferait même encore mieux que l’iPhone 13 Pro Max. Notamment par rapport à la durée de vie de la batterie, avec un Google Extreme Battery Saver très performant. L’iPhone 13 Pro Max place la barre très haut, mais les qualités du Google Pixel 6 Pro pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Il faudra cependant être patient, puisque les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont attendus pour la fin de l’année.

Source: Google