Google – Samsung : un partenariat pour une rupture dans la gamme Pixel

La nouvelle série de smartphones Google devrait servir de support à la sortie d’Android 12. Elle devrait aussi marquer une rupture nette avec les générations précédentes en termes de design et de spécificité.

La série 6 des Google Pixel annonce la couleur. La société a en effet décidé de créer une rupture avec les générations précédentes. La première concerne le design du téléphone. Une coque arrière bicolore blanche et orange séparée par un module photo prenant l’ensemble de la largeur. Un design original, mais qui a le mérite d’être unique et de donner au Pixel une identité propre.

Pixel 6 Pro – Crédit : OnLeaks

La deuxième rupture concerne la partie matérielle. Google avait en effet annoncé le développement d’un nouveau SoC afin de réduire sa dépendance à Qualcomm. Et selon les derniers rapports, la puce made in Google s’approcherait des performances du Snapdragon 870.

Un partenariat Samsung – Google

Alors que Qualcomm et ses Snapdragons dominent en maître du marché Android, Google a décidé de développer en interne un SoC nommé WhiteChapel dont la production serait confiée à Samsung. La gravure sera faite en 5mm et selon des membres de XDA Developers, la partie graphique serait assurée par un Mali-G78 GPU.

On retrouve donc un SoC maison appuyé par la même unité graphique ARM que la famille Galaxy S21 ce qui placerait le Pixel 6 dans le haut du panier en termes de performance et de polyvalence. Certes le WhiteChapel n’ira pas chercher l’ultra premium de chez Qualcomm, mais une puissance plus que suffisante couplée à l’expertise logiciel de Google pourrait faire du Pixel 6 l’un des meilleurs smartphones du marché.

Autres spécifications et tarifs

Selon Max Weinbach, le téléphone devrait posséder un écran FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz alors que la version pro proposera du QHD+. La partie photographie sera composée d’un triple capteur avec un module Sony IMX 50 megapixels, d’un grand angle et d’un objectif assurant un zoom optique x5 sur un capteur de 8 megapixels.

Le Pixel devrait recevoir une batterie de 5000 mAh. De quoi assurer une bonne autonomie si Google arrive à maîtriser l’optimisation de son tout nouveau SoC. Le capteur d’empreinte devrait se situer sous l’écran et le téléphone sera compatible avec la 5G.

Concernant les prix, il est difficile d’imaginer une fourchette tant que d’autres informations sur le WhiteChapel n’auront pas été révélées. Il est néanmoins fort probable que la version pro sera facturée avec un nombre à cinq chiffres. Concernant la date de sortie, elle devrait coïncider plus ou moins avec celle d’Android 12 autour d’octobre de cette année. À moins bien sûr que la pénurie de composants, qui devrait encore durer un moment, ne vienne perturber le lancement.

Source : phonearena