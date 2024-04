Galaxy Z Flip 6 : il est aussi puissant que le Galaxy S24 Ultra selon ce benchmark

Lors du benchmark de Geekbench, le Galaxy Z Flip 6 obtient le même score que le Galaxy S24 Ultra : 10 050 points

Le smartphone aurait toutefois un système de refroidissement plus performant

On parle également de 8 Go de RAM et d’un smartphone pliable sous Android 14

Le Galaxy Z Flip 6 (et le Galaxy Z Fold 6) préparent leur présentation pour l’événement Unpacked de juillet prochain si l’on en croit les rumeurs. Parmi les premières informations, il se dit que son appareil photo profitera d’une belle amélioration. Aujourd’hui, SamMobile nous rapporte un benchmark de Geekbench repéré pour le smartphone pliable.

Un score similaire à celui du Galaxy S24 Ultra

Le média spécialisé a repéré un benchmark dont le numéro de modèle semble faire référence au Galaxy Z Flip 6 de Samsung et nous permet d’apprendre que le smartphone serait doté d’un SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

D’après le benchmark, les performances seraient les mêmes que celles du Galaxy S24 Ultra qui nous avait convaincu lors de notre test. Il faudrait toutefois s’attendre à un système de refroidissement différent puisque le Galaxy Z Flip 6 est plus petit. Ce qui risque d’atténuer quelque peu les performances mais rassurez-vous : le smartphone pliable reste prometteur.

Geekbench nous apprend que le Galaxy Z Flip 6 serait équipé de 8 Go de RAM, comme son prédécesseur. Mais il est aussi possible qu’une version avec 12 Go de RAM voit le jour. Quant au logiciel, le smartphone testé tourne sous Android 14, probablement avec la surcouche One UI 6.1.1.

Quoi qu’il en soit, les pincettes restent de mise avec les données fournies par Geekbench. D’autant plus que d’ici la sortie du smartphone pliable, Samsung a le temps d’optimiser le matériel et le logiciel.

10 050 points lors du benchmark de Geekbench

Pendant le benchmark de Geekbench, le Galaxy Z Flip 6 a obtenu 15 050 points lors du test de son GPU. Comme précisé plus haut, le fait que le système de refroidissement soit moins performant que celui du Galaxy S24 Ultra qui a obtenu le même score pourrait impacter ses capacités sur une utilisation de longue durée, par exemple lors des sessions de gaming prolongées.

Pour le reste, il se dit que le Galaxy Z Flip 6 pourrait se doter d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Certains marchés, comme l’Europe, auraient encore droit à un SoC Exynos, ce qui embêterait fortement les utilisateurs français qui préfèrent les SoC Snapdragon de Qualcomm.