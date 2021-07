Google simplifie son système de sauvegarde sur Android

Google serait en train de déployer la mise à jour « Backup by Google One » pour les utilisateurs d’Android, qui regroupera toutes les sauvegardes Android en un seul endroit.

Sur tout appareil Android moderne, Google sauvegarde automatiquement vos données essentielles telles que les données des applications, les SMS, l’historique des appels, les contacts et quelques autres données. Avec Backup by Google One, les utilisateurs pourront également sauvegarder leurs photos, vidéos et messages MMS.

Google One – Crédit : Google

Google avait introduit l’application de sauvegardes unifiées Google One en mai 2018, et celle-ci avait débarqué en Europe en novembre de la même année. Il s’agit de forfaits comprenant un espace de stockage dans le cloud. Ainsi, pour 1,99 euro par mois ou 19,99 euros par an, vous avez par exemple accès à 100 Go de stockage chez Google. L’abonnement plus onéreux à 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an comprend même un volume de stockage de 2 To.

Qu’il s’agisse de photos, d’applications ou de messages texte, la sauvegarde de votre téléphone sur le cloud est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour protéger vos données. Backup by Google One devrait être disponible pour tous les comptes Google, qui bénéficient d’un espace de stockage gratuit de 15 Go.

Comment fonctionne Backup by Google One ?

Grâce à Backup by Google One, qui sera directement disponible dans les réglages de votre smartphone Android, vous pourrez sélectionner plus précisément les éléments à sauvegarder sur votre téléphone, y compris les MMS et les SMS. Cette nouvelle fonctionnalité combinera donc le menu déjà existant dans le menu Paramètres standard avec le panneau de contrôle disponible sur Google One.

La liste complète des éléments que Backup by Google One prend désormais en charge comprend les données des applications, l’historique des appels, les préférences de l’appareil, les messages (SMS et MMS), les mots de passe Wi-Fi, les fonds d’écran, les paramètres système tels que la luminosité de l’écran, les photos, les vidéos, etc.

Grâce à Backup by Google One, vous devriez pouvoir passer d’un téléphone Android à l’autre sans problème, même si chaque fabricant dispose déjà d’applications très performantes pour faciliter le changement de smartphone. On pense notamment à OnePlus Switch, ou encore à Mi Mover chez Xiaomi.

Si vous n’êtes pas abonnés à Google One, et que vous n’utilisez pas une application d’un fabricant de smartphones, vous serez limités à 15 Go de données, ce qui veut dire que vous devrez faire des choix sur les éléments sauvegardés. De son côté, Google Photos avait mis fin au stockage gratuit illimité début juin, et nous vous expliquions comment sauvegarder vos photos. Backup by Google One devrait être disponible sur tous les téléphones fonctionnant sous Android 8.0 et plus dans les semaines à venir.

Source : 9To5Google