Google Photos : fin du stockage gratuit illimité, comment sauvegarder vos photos ?

Si vous utilisez Google Photos, vous devez savoir qu’à partir du 1er juin, vous serez limité à un total de 15 Go de stockage gratuit. Vos e-mails, vos documents Google et tout ce qui se trouve dans Google Drive seront pris en compte dans cette limite.

Google Photos – Crédit : Google

Lorsque Google avait annoncé la fin du stockage gratuit en novembre dernier, cela avait été un véritable coup de massue pour les utilisateurs. Ceux-ci étaient habitués depuis des années maintenant à ce que leurs photos s’enregistrent automatiquement dans Google Photos de manière illimitée, mais ce n’est désormais plus le cas.

À partir d’aujourd’hui, chaque photo que vous capturez et synchronisez sur le cloud occupera de l’espace de stockage qui sera comptabilisé dans les 15 Go d’espace gratuit sur Google Drive accordés à chaque personne possédant un compte Google. Vous pouvez gagner du stockage avec ce nouvel outil de Google.

Comment sauvegarder vos photos ?

Pas d’inquiétude pour les photos déjà existantes. Toutes les photos que vous avez prises avant le 1er juin et sauvegardées sur le cloud ne seront pas concernées par ce changement de politique et ne seront pas comptabilisées dans votre quota de 15 Go de stockage.

Si vous aimez vraiment Google Photos, si vous appréciez la façon dont il organise vos photos et si vous ne voulez pas passer à un nouveau service, vous pouvez toujours acheter du stockage Google One. Plusieurs forfaits sont disponibles, à partir de 100 Go pour 1,99 euros par mois ou 19,99 euros par ans, jusqu’à 30 To à 149,99 euros par mois.

Si vous achetez un smartphone Pixel, Google vous offrira le stockage illimité sur Photos. Si vous prévoyez donc de faire l’acquisition d’un smartphone de l’entreprise ou si vous attendez le futur Pixel 6 dont nous connaissons déjà le design, Google Photos restera gratuit.

Vous pouvez également vous tourner vers un stockage plus conventionnel comme des disques durs, ou vers des concurrents tels que Dropbox. Pour migrer vos photos, il faudra d’abord les sauvegarder. Vous pouvez utiliser l’outil de Google nommé Takeout. Sélectionnez uniquement la rubrique « Google Photos », et lancez l’exportation. Vos photos seront alors sauvegardées dans une archive au format zip.

Source : Tom’s Guide