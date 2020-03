Google Translate permet maintenant la transcription automatique de conversations sur Android

Google enrichit son application mobile « Google Traduction » d’un nouveau service de traduction instantanée. La firme vient en effet d’annoncer le lancement d’une fonction qui permet aux utilisateurs de transcrire une conversation dans une autre langue en temps réel. La nouvelle version de l’application est en cours de déploiement sur le Play Store, et devrait être disponible à tous en fin de semaine. Une version iOS est également prévue pour une date ultérieure qui n’a pas été précisée.

Crédit : Google

À son lancement, le service de traduction instantanée prend en charge n’importe quelle combinaison parmi les 8 langues disponibles, à savoir l’anglais, le français, l’hindi, le portugais, le russe, l’espagnol et le thaï. D’autres langues sont à prévoir dans les mois à venir. L’intelligence artificielle ne remplace pas encore un traducteur en chair et en os, mais donne déjà de bons résultats si l’environnement sonore n’est pas trop bruyant et à condition qu’une seule personne parle à la fois.

Google lance la transcription instantanée et sans limites de durée

Jusqu’à présent, on pouvait effectuer une traduction à partir d’une source audio, mais on devait attendre la fin de l’enregistrement avant d’obtenir un résultat. Les modes « Conversation » et « Voix » sont suffisants pour échanger avec une personne, mais restent relativement limités. Grâce à la transcription instantanée, on peut suivre un récit, un cours ou une conférence sans interruption. À mesure que l’application capture le son du microphone, l’intelligence artificielle évalue le sens de chaque phrase pour fournir une traduction efficace et dynamique.

Google reste le numéro un en termes d’innovation et de nombres de langues supportées. Avec l’ajout du kinyarwanda (Rwanda), de l’odia (Inde), du tatar, de turkmène et de l’ouïgour, Google Traduction supporte désormais 108 langues et dialectes. Sur le plan de la qualité, la firme doit encore progresser. Le service Deepl se révèle notamment bien plus efficace pour comprendre et traduire les subtilités des 8 langues qu’il prend en charge.

Source : Google