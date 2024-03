GPT-5 : voici quand sortira la nouvelle version de ChatGPT, c’est pour bientôt

Actuellement, le modèle de langage le plus évolué de ChatGPT n’est autre que GPT-4 Turbo. Celui-ci est réservé aux abonnés ChatGPT Plus. Les utilisateurs de Copilot peuvent également profiter gratuitement de ses performances de haut vol. Mais quid de son successeur ? En avril dernier, Sam Altman assurait que la formation de GPT-5 n’avait pas débuté. Un an plus tard, force est de constater que les grandes manœuvres ont commencé.

Selon plusieurs sources anonymes citées par Business Insider, OpenAI prévoirait de lancer le nouveau modèle GPT-5 pendant l’été. Des entreprises clientes ont d’ailleurs déjà pu éprouver la future version en accès préliminaire. Un dirigeant estime que la nouvelle itération est très bonne, voire significativement meilleure que sa grande sœur. GPT-5 pourrait notamment réaliser certaines tâches de façon autonome.

GPT-5 devrait sortir dans le courant de l’été

Le rapport précise qu’OpenAI continue de former son modèle. Une fois l’entraînement achevé, celui-ci devra passer une batterie de tests de sécurité en interne. C’est seulement une fois chose faite que GPT-5 sera lancé dans le grand bain. Il est ainsi possible que le processus prenne plus de temps de prévu. Le cas échéant, la fenêtre de sortie pressentie pour le nouveau modèle de ChatGPT risquerait d’être retardée.

En février, Sam Altman avait vanté les mérites de GPT-5, promettant qu’il surpassera GPT-4 dans tous les domaines. “Il ne s’agira pas d’une simple mise à niveau, mais bien d’une nouvelle frontière dans la capacité de l’IA à comprendre, interagir et aider”, avait assuré le patron d’OpenAI.

Dans un entretien plus récent accordé à Lex Fridman, il a continué à tresser les louanges de son futur modèle, n’hésitant pas à égratigner le modèle actuel.“Je ne veux pas minimiser l’accomplissement qu’est GPT-4, mais je ne veux pas l’exagérer non plus”, détaille Altman avant d’évoquer “une courbe exponentielle” : “Bientôt, nous regarderons plus ou moins GPT-4 comme nous regardons GPT-3 maintenant”, explique le grand patron.