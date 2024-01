ChatGPT : la dernière mise à jour a soigné GPT-4 Turbo de la paresse

© Tom’s Guide

Alors que GPT-5 se prépare, GPT-4 continue d’être mis à jour. Aux dernières nouvelles, le grand modèle de langage qui alimente ChatGPT Plus ou Copilot avait un petit coup de mou, selon ses développeurs : OpenAI affirmait qu’il était devenu paresseux.

Cette saute d’humeur n’est plus qu’un mauvais souvenir, du moins pour la version Turbo. Dans un billet de blog, OpenAI affirme que la dernière mise à jour a soigné GPT-4 Turbo de la paresse. Outre le fait qu’il puisse accomplir “des tâches telles que la génération de code de manière plus approfondie que le modèle précédent“, cette mise à jour permet également de “réduire les cas de “paresse” où le modèle n’accomplit pas une tâche“.

Secret d’industrie, explication trop complexe ou par… paresse, OpenAI n’a pas expliqué ce recouvre concrètement cette mise à jour.

ChatGPT sous GPT-4 refuse d’accomplir certaines tâches

Certains utilisateurs de ChatGPT s’étaient plaints du fait que le chatbot refusait fréquemment d’accomplir les tâches demandées. Ironie du sort pour OpenAI, qui était à son tour accusé de paresse en ne mettant pas suffisamment à jour son intelligence artificielle. Ces critiques pourraient continuer : la mise à jour ne concerne que la version Turbo de GPT-4. Les utilisateurs de GPT-4 vanilla sont toujours susceptibles de rencontrer ces problèmes.

La différence entre GPT-4 Turbo et GPT-4 tout court est que le premier a été entraîné sur des informations plus récentes, jusqu’à avril 2023. Cette version n’est disponible qu’en avant-première, contrairement à GPT-4, qui n’a été formé qu’à partir de données disponibles avant septembre 2021.

Ils sont toutefois de moins en moins nombreux. OpenAI indique dans son billet de blog que plus de 70 % des utilisateurs de son API GPT-4 sont passés à GPT-4 Turbo, en raison de sa base de connaissances plus récente. Visiblement, l’entreprise veut pousser à fond cette nouvelle offre plus chère, alors que GPT-4 sert de base à de nombreux autres chatbots, comme Copilot.

Elle indique ainsi que d’autres mises à jour de GPT-4 Turbo sont prévues dans les prochains mois, notamment la disponibilité générale de GPT-4 Turbo avec vision. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs “d’effectuer davantage d’invites multimodales“, comme générer et analyser des images avec ChatGPT. Avec GPT-5, il sera possible de générer des vidéos avec ChatGPT, ouvrant la voie à un web sans limites ni éthique.