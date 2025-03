Grâce à l’IA, un étudiant réussit les tests de recrutement d’Amazon, juste pour prouver qu’ils sont inutiles

Intégrer en tant que développeur l’un des géants de la Tech peut faire figure de Graal mais il faut pour cela passer les redoutables entretiens techniques. Lee Roy a développé un logiciel régler le problème et démontrer l’absurdité de ces techniques de recrutement.

Les géants de la Tech sont réputés pour la complexité et la durée des tests qu’ils imposent lorsqu’il s’agit d’intégrer leurs équipes de développement. L’entretien technique en particulier est le plus redouté.

Lee Roy, un étudiant de Columbia, s’était tout particulièrement entrainé pour ces entretiens en consacrant jusqu’à 600 heures à leur préparation. D’après lui, le but du jeu est de résoudre des problèmes auxquels vous ne serez jamais confronté durant votre vie professionnelle. « La réponse à beaucoup de ces problèmes est tellement algorithmique. Ils ne sont pas du tout représentatifs de ce que vous faites en tant que programmeur au travail, » explique-t-il.

Lee a donc eu une idée, développer un programme basé sur l’IA qui permet de résoudre ces problèmes sans que le recruteur ne s’en aperçoive. L’idée est simple, « « Vous prenez une photo, puis vous demandez à ChatGPT : « Hé, peux-tu résoudre le problème sur cette photo ? »

Pour appuyer sa démonstration, Lee Roy a enregistré une vidéo de l’intégralité de l’entretien technique qu’il a passé pour Amazon et le code de l’application qu’il a développée (baptisée Interview coder) est disponible sur Github.

Suite à cet entretien, Amazon lui a proposé un stage, offre qu’il a déclinée. De même, après une dénonciation anonyme auprès de son université, Lee Roy a été convoqué à un entretien, auquel il n’ira pas.

Des processus de recrutement qui n’ont pas intégré l’IA

Pour lui, ce type de test formaté appliqué par tous les géants de la tech a tué sa passion pour le métier. « C’était l’une des expériences les plus misérables que j’aie jamais eues en programmation », a-t-il déclaré à Gizmodo. « C’est une tentative de test standardisé qui mesure la résolution de problèmes, mais dans le monde d’aujourd’hui, c’est tout simplement obsolète. » Un avis partagé par Jenseng Huang PDG de Nvidia qui avait déclaré il y a un an environ que grâce à l’IA, il n’y aurait bientôt plus besoin de dévelopeur.

Aujourd’hui il ne voit plus l’intérêt de devoir s’astreindre à un apprentissage énorme pour quelque chose qui ne servira plus à rien dans 2 ans. Il estime que les LLM (Large Language Model) vont devenir suffisamment avancés au point qu’il n’y aura plus de travail intellectuel significatif pour lequel il pourrait produire de la valeur pour l’entreprise.

Amazon a confirmé vouloir faire évoluer ses entretiens. En attendant même si l’IA va profondément bouleverser le travail des développeurs, elle reste limitée dès lors qu’il s’agit d’être innovant. Le cerveau malin de Lee Roy qui a commencé à vendre son logiciel Interview Coder pour 60 dollars aurait finalement pu être utile à ces entreprises.