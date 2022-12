Grosse chute de prix de -200€ sur une TV Philips 58″ chez Darty

Voir la TV Philips chez Darty

Quoi de mieux pour terminer l’année que de s’offrir une grande télévision à prix cassé ? C’est en tout cas ce que pense Darty qui vous propose en ce moment une offre à laquelle il est difficile de résister : une smart TV Philips 58PUS8517 de 58 pouces pour 699,99€ au lieu de 899,99€ habituellement.

Grâce à l’enseigne, vous profitez ainsi d’une réduction de pas moins de -200€ pour une TV qui saura répondre à tous vos besoins.

Et ce n’est pas tout. Darty ne s’arrête en effet pas à cette offre et vous propose également la Google Nest Hub V2 à prix réduit pour tout achat de cette TV. Ajoutez donc la TV et la Google Nest Hub V2 à votre panier pour profiter de cette dernière pour seulement 29,99€ !

Les avantages de la Smart TV LED Philips 58PUS8517

Il faut le voir pour le croire : la Smart TV Philips 58PUS8517 propose une image saisissante avec des couleurs détaillées et variées et des contrastes équilibrés. Elle vous offre un sentiment d’immersion fort grâce notamment à sa technologie Ambilight sur 3 côtés.

Elle propose un écran de 146cm en diagonale, soit 58 pouces, pour transformer votre salon en salle de cinéma en un clin d’oeil.

Côté technique, on apprécie la présence de la 4K UHC pour une image excellente, mais aussi le Dolby Vision et surtout le Dolby Atmos pour un son réaliste et profond. Elle propose 2 ports USB et 4 ports HDMI et est donc compatible avec toutes vos consoles, pour des moments de gaming inoubliables.

Enfin, elle est compatible avec l’assistant Google, mais aussi avec le WiFi et vous offre donc l’intégralité de la boutique Android. Vous pouvez ainsi y télécharger vos applications de streaming favorites et profiter de milliers de films et de séries grâce à une seule commande vocale.