Poco X6 5G : le nouveau smartphone Xiaomi voit déjà son prix chuté

Alors que le Xiaomi Poco X6 vient tout juste de faire son entrée sur le marché il bénéficie déjà d’une réduction chez Amazon. Durant les soldes d’hiver, il passe donc à 289 € au lieu de 330 € soit une remise de 12 %. Pour en profiter, voici tout de suite plus de détails sur cette vente flash.

Xiaomi Poco X6 : le smartphone passe sous les 300 € pour les soldes

Le Xiaomi Poco X6 smartphone gaming propose des caractéristiques très satisfaisantes qui devraient vous plaire, d’autant plus que le produit est en promotion chez Amazon. Affiché à moins de 300 €, son tarif est bien plus accessible dorénavant. Toutefois, avant de vous lancer dans votre commande, voici plus de détails sur ses performances.

Ce smartphone de Xiaomi est maintenant à un excellent rapport qualité/prix grâce à cette vente flash de 12 %. Au design agréable et aux performances correctes, ce smartphone est équipé d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur c’est le processeur Sanapdragon 7s Gen 2 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui vont faire tourner l’ensemble des applications dont vous avez besoin.

Il propose donc des performances exceptionnelles avec un atout majeur centré sur l’autonomie puisqu’il dispose d’une batterie de 5100 mAh pour une tranquillité de plusieurs jours. Les gros consommateurs pourront en plus utiliser la recharge rapide de 67 W, un avantage qui n’est pas toujours disponibles sur des modèles plus onéreux.

